Un festival intitulé « Renaissance » a été organisé le 28 mai en Artsakh dans le but d’unir la jeunesse de l’Artsakh. Le festival a été initié par les jeunes Gor Poghosyan, Leon et Ashot Balayan, Arsen Abrahamyan, Azat Abrahamyan.

Dans une conversation avec le correspondant de l’« Artsakhpress » A. Abrahamyan a mentionné que l’idée d’organiser l’événement est née lors d’une conversation avec des amis.

« Nous avons développé un programme, puis nous avons commencé à travailler ensemble. Nous voulions organiser le festival le 9 mai, mais en raison des conditions météorologiques, il a été reporté. Pendant le festival, des produits de l’Artsakh ont également été mis en vente, dont le but est d’introduire des marques nationales, surtout, de soutenir les producteurs locaux. Le programme comprend des chants et des danses nationales, les participants se familiariseront avec le patrimoine historique et culturel et les traditions nationales de l’Artsakh. Nous prévoyons de former un groupe de jeunes actifs, qui participeront plus tard à l’organisation de divers événements sociaux en Artsakh » a déclaré A. Abrahamyan.

La ministre de l’Éducation et des Sciences de la République de l’Artsakh, Anahit Hakobyan, qui était présente au festival, a hautement apprécié le travail des organisateurs et a souligné la continuité de tels événements.

« Notre population a besoin de telles mesures pour s’inspirer et se débarrasser de cette situation difficile" a déclaré la ministre. Source Artsakhpress.

Krikor Amirzayan