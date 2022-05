L’ambassadeur de France en Azerbaidjan convoqué

Le 28 mai, l’ambassadeur de France en Azerbaïdjan, Zacharie Gross, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères à Bakou. Les Azéris ont protesté contre la rencontre entre Anne Hidalgo et Araik Haroutiounian, président de la République du Haut-Karabagh.

« L’ambassadeur a été informé que cette mesure prise par la responsable française contre l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan était en contradiction flagrante avec la législation française et les obligations internationales du pays, ainsi qu’une atteinte aux relations franco-azerbaïdjanaises, affirme le site azeri Azvision. Il a été souligné que le comportement illégal et irresponsable de la maire de Paris n’était pas conforme aux mesures visant à construire la paix d’après-guerre et la confiance dans la région », indique dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères. Sans rire.