Hrachya Sargsyan et Anne Hidalgo discutent de nouveaux projets communs

Le 27 mai, le maire d’Erevan, Hrachya Sargsyan, a accueilli la maire de Paris, Anne Hidalgo, en Arménie pour une visite officielle. Et le 28 mai, les deux édiles se sont retrouvés à la mairie d’Erevan ;

L’occasion pour les maires de renforcer les liens entre les capitales.

Hrachya Sargsyan a souligné que Erevan accorde une grande importance à l’approfondissement de la coopération avec les villes et régions partenaires françaises, et a noté que dans ce contexte, Paris revêt une importance particulière.

« Madame Hidalgo, je sais que vous êtes venue à Erevan à de nombreuses reprises, ce qui prouve une fois de plus votre attitude particulière envers notre capitale et nos relations bilatérales. Nous faisons des progrès dans le cadre de la coopération avec l’Association internationale des maires francophones (AIMF), et nous prévoyons de mettre en œuvre de nouveaux programmes dans un avenir proche », a déclaré le maire d’Erevan.

Il a exprimé une gratitude particulière pour le soutien apporté pendant la guerre de 2020.

« Nous attachons une grande importance à la tenue des conférences de la coopération décentralisée. Je participerai d’ailleurs à la prochaine conférence qui se tiendra à Lyon en juin prochain », a-t-il déclaré.

Exprimant sa gratitude pour l’accueil chaleureux, Anne Hidalgo a, à son tour, noté qu’il existe un large champ de coopération entre les capitales d’Arménie et de France, ce qui permettra d’élargir les programmes communs.

« Les relations entre Erevan et Paris sont très étroites, c’est ma troisième visite à Erevan. Nous avons déjà de nombreux projets importants qui se sont concrétisés. Inspirés par Erevan, nous avons pu ouvrir un centre Tumo à Paris également. Aujourd’hui, nous esquissons également un partenariat plus large, notamment sur la protection du patrimoine, et la participation d’Erevan à ce travail sera complète. J’aime beaucoup cette ville. Je suis heureux qu’aujourd’hui nous posions les bases de nouveaux projets avec Erevan », a déclaré le Maire de Paris.

Au cours de la rencontre, les parties ont également échangé leurs points de vue sur les programmes en cours et la mise en œuvre des travaux prévus.

