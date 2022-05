Ararat Mirzoyan renvoie Aliev dans ses cordes

Ararat Mirzoyan a passé une grande partie de sa journée du 28 mai à mettre les points sur les I après les déclarations et provocations du président de l’Azerbaïdjan la veille. Dans un communiqué du ministère arménien des Affaires étrangères, on peut lire que

« Les aspirations au territoire souverain de l’État voisin, le recours à la force pour atteindre ces objectifs ne sont rien d’autre que du mépris pour les normes du droit international, et remettent sérieusement en question la sincérité des intentions de l’Azerbaïdjan en faveur de la paix dans la région ».

Le ministère arménien des affaires étrangères (...)