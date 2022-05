Face aux menaces d’Aliev sur l’Artsakh, la communauté internationale doit réagir fortement

Le ministre d’État de la République d’Artsakh, Artak Beglaryan, a répondu à la récente déclaration du président de l’Azerbaïdjan Ilham Aliev. ARMENPRESS rapporte que Beglaryan a écrit sur Telegram que le processus et les résultats de la délimitation et de la démarcation des frontières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ne devraient pas affecter le statut actuel et futur de la République d’Artsakh.

« Après tout, le conflit du Karabakh ne concerne pas la République d’Arménie, mais la République du Haut-Karabakh. Le conflit Azerbaïdjan-Karabakh n’a pas été réglé, ce que le monde entier reconnaît, quelles que soient certaines divergences d’intérêts et de formulations. Si l’Azerbaïdjan veut refermer la page du conflit, clarifier le statut de l’Artsakh, il peut mener un processus de délimitation et de démarcation avec la République de l’Artsakh, tout en restituant nos territoires occupés et en reconnaissant notre indépendance », a écrit Beglaryan.

Selon le ministre d’État de l’Artsakh, le principe principal du règlement du conflit est la pleine réalisation et la reconnaissance du droit des peuples à l’autodétermination. Artak Beglaryan a noté que le non-recours à la force ou la menace de recourir à la force est une autre loi internationale importante, qui a été grossièrement violée par l’Azerbaïdjan et continue de l’être. « De plus, aujourd’hui, Aliev a de nouveau menacé de recourir à la force, ce qui est un signal clair pour la communauté internationale pour prendre des mesures préventives et punitives. Encourager et ignorer les comportements déviants conduit progressivement à des catastrophes internationales, faisant partie de la pratique internationale et du droit coutumier », écrit Beglaryan.