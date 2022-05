Anne Hidalgo entre émotion et commémoration

Lors du second jour de son voyage officiel en Arménie, le 28 mai au matin, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a visité le Mémorial du génocide arménien. Elle était accompagnée, pour la partie arménienne, du premier adjoint au maire d’Erevan, Levon Hovhannisyan, du chef du parti « Mon pas », du Conseil des anciens d’Erevan Armen Galjyan, du chef d’ « Arménie prospère » Michael Manrikyan, du chef du groupe « Luys » David Khazhakyan. La délégation française comptait notamment Paul-David Regnier, Délégué général aux relations internationales, Anouch Toranian, adjointe à la Maire de Paris en charge de la vie associative, de la participation citoyenne et du débat public, et Arnaud Ngatcha, adjoint à la Maire de Paris en charge de l’Europe, des relations internationales et de la francophonie, François Devedjian, et les coprésidents du CCAF Mourad Papazian et Ara Toranian. S.E H. Tolmajian était également du voyage ainsi que Hovannes Guevorkian représentant De la république du Haut-Karabakh en France.

Les invités ont été accueillis par Edita Gzoyan, directrice adjointe des affaires scientifiques du Musée-Institut du génocide arménien, qui a présenté l’histoire du mémorial. Elle a donné à la maire des explications sur la plaque commémorative installée à Tsitsernakaberd, dédiée à la reconnaissance du génocide arménien par la France.

Anne Hidalgo a déposé une gerbe au mémorial des victimes du génocide arménien, puis les invités ont déposé des fleurs à la flamme éternelle et observé un moment de silence à la mémoire des martyrs consacrés du génocide arménien.

Puis, la maire de Paris et la délégation française ont visité le panthéon militaire « Yerablur ».

Anne Hidalgo a déposé des fleurs sur les tombes des étudiants de l’Université française d’Arménie tués pendant la guerre de 44 jours et s’est entretenue avec leurs parents.

Photos de Max Sivaslian