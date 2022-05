Une messe a eu lieu à Khoranashat dans la région de Tavouch, à quelques dizaines de mètres seulement des positions ennemies

Il y a environ cinq ans, une sainte liturgie épiscopale a été servie près dy monastère de Khoranashat dans la région de Tavouch (nord-est de l’Arménie), pour la première fois après des centaines d’années. Aujourd’hui, il a de nouveau retenti, l’occasion est le 800e anniversaire du complexe du monastère de Khoranashat.

À Khoranashat, à quelques dizaines de mètres seulement des positions ennemies, Mgr Bagrat Galstanyan a servi une Sainte Liturgie, à laquelle ont assisté le ministre de l’Éducation et des Sciences de la RA Vahram Doumanyan, le vice-ministre de l’Éducation et des Sciences Ara Khzmalyan, d’autres responsables et de nombreux invités venus d’Erévan. La liturgie a été suivie de la cérémonie Andastan, une cérémonie de bénédiction du monde entier.

Il a été exécuté avec la Sainte Croix et « l’Evangile de Khoranashat » dans la zone adjacente à la salle communautaire de Chinari. « L’Evangile de Khoranashat » (1224) a été apporté à Chinari du Matenadaran Mesrop Mashtots d’Erévan, pour accomplir ce rituel spécial.

La journée s’est terminée par une musique chaleureuse. Dans la soirée, les participants au programme ont eu l’occasion d’écouter les représentations du Chœur de chambre d’État d’Erevan à la Maison de la culture du village de Chinari. Source Radiolur.

Krikor Amirzayan