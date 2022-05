Le président d’Arménie Vahagn Khatchatourian a reçu la délégation conduite par la Maire de Paris Anne Hidalgo

Aujourd’hui, le président arménien Vahagn Khatchatourian a reçu dans le palais présidentiel à Erévan la délégation conduite par la maire de Paris,Anne Hidalgo.

Le Président Vahagn Khatchatourian a souhaité la bienvenue aux invités, a salué la coopération au quotidien entre Erevan et Paris, et l’implication personnelle de la Maire de Paris dans nombre de dossiers. « Soyez sûrs que l’Arménie et le peuple arménien apprécient votre amitié sincère et votre dévouement » a déclaré le président Vahagn Khatchatourian. Il a égalment affirmé « beaucoup apprécier » la solidarité exceptionnelle et la grande attention portée au peuple arménien à tous les niveaux de la France, pays ami.



Au cours de la réunion, ils ont évoqué le développement de relations chaleureuses franco-arméniennes, la garantie de la mise en œuvre ininterrompue de programmes conjoints, la fourniture d’une aide humanitaire au peuple de l’Artsakh, la préservation des monuments culturels arméniens sous le contrôle de l’Azerbaïdjan et les perspectives de coopération. Source Radiolur