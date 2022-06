Indéfectibles Arméniens !

Il y eut le génocide de 1915 réalisé par les Jeunes-Turcs dans l’Empire ottoman qui faillit décimer le peuple arménien. Vingt ans plus tôt 200 000 Arméniens avaient été victimes du sanguinaire Abdülhamid II. Les Arméniens connurent ensuite dans l’Empire des soviets, les purges staliniennes des années 1930 puis la grande saignée de la Grande Guerre avec 177 000 citoyens d’Arménie soviétique qui ne sont pas revenus des champs de bataille. Il y eut également les trois guerres de l’Artsakh, dont la dernière, la plus terrible face aux turco-azéris, arraché près de 7 000 soldats et volontaire Arméniens, jeunes pour la plupart.

Mais l’histoire est sélective et on oublierait les millions de victimes arméniennes laissés sur le sol d’Arménie face aux nombreux envahisseurs qui déferlèrent sur le Plateau arménien depuis l’Antiquité jusqu’aux temps modernes.

Romains, Perses, Byzantins, Arabes, Turcs seldjoukides, Mongols et bien d’autres peuples encore ont déferlé sur les plateaux, dans les vallées et montagnes d’Arménie, mettant à feu et à sang villes et villages, mais ne réduisant jamais l’Arménien accroché à son identité, sa culture, sa religion.

Des Romains qui détruisirent l’Empire arménien de Tigrane le Grand au Ier siècle avant J.-C. à la chute d’Ani, capitale du dernier royaume d’Arménie eu XIIe siècle, les Arméniens vaincus n’ont jamais abdiqué. En l’an 451 les Arméniens faces à la puissante armée Perse furent vaincus à la bataille d’Avaraïr, première guerre de religion de l’histoire. Mais les Arméniens, gagnèrent le droit de pratiquer leur religion chrétienne face au mazdéisme imposé par les Perses. Après la chute d’Ani, capitale du dernier royaume de l’Arménie, les Arméniens ont développé le royaume arménien de Cilicie, appelé également Petite Arménie, sur les bords de la Méditerranée. Un royaume une nouvelle fois détruits par les querelles byzantines et les Mamelouks d’Egypte à la fin du 14e siècle.

Les Arméniens étaient condamnés à disparaître de la carte du monde en tant que nation. Mais c’était sans compter sur la résilience arménienne. Des Arméniens qui avaient leur foi chrétienne et leur alphabet. Ils survécurent en communautés soudés autour de leurs églises, de leurs écoles et de leur culture venant de la nuit des temps.

En 1918, il y a une nouvelle renaissance à la faveur d’une bataille à Sardarapat où le peuple arménien rassemblé, lutta pour sa survie contre l’armée turque…et gagna son indépendance ! Un peuple qui survécut plus de six siècles sans Etat, se retrouvait ainsi dans une République d’Arménie puis une République soviétique d’Arménie et enfin dans une nouvelle République d’Arménie qui était la continuité de la première et de la seconde. Avec la liberté en plus.

Aujourd’hui, alors que la menace turco-azérie se fait présente aux frontières de l’Arménie et de l’Artsakh, qui peut penser que le peuple arménien qui a traversé l’Histoire millénaire puisse disparaître ? Les Arméniens, face aux pires envahisseurs ont été envahis, débordés, malmenés, massacrés, mais jamais complètement défaits ! Car la force arménienne, l’arme secrète se cache en chaque arménien. C’est celle qui vient du fond des âges. Une force morale éternelle. Comme l’éternel mont Ararat, symbole des Arméniens.

Krikor Amirzayan