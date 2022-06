Erdogan a exprimé son soutien au processus de normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s’est rendu à Bakou le 28 mai pour participer au festival de l’aviation, de l’espace et de la technologie Teknofest. Lors d’une intervention, il a évoqué le processus de normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

Erdogan a déclaré que comme pendant la guerre de 44 jours en Artsakh, la Turquie continuera à se tenir aux côtés de l’Azerbaïdjan.

"Il est temps d’écrire succès, paix et développement sur ces terres. Nous devons toujours construire ensemble notre avenir en tant que peuple de la région, en tirant les leçons des erreurs que nous avons commises dans le passé. Comme pendant la guerre de 44 jours, nous sommes maintenant avec l’Azerbaïdjan. Dans l’intérêt de la paix et de la stabilité régionale, la Turquie soutient fermement la paix durable que mon cher frère Aliev veut établir avec l’Arménie » a déclaré Erdogan cité par l’agence officielle turque Anatolie (Anadolu).

Erdogan a rappelé l’utilisation d’armes turques par l’Azerbaïdjan contre les Arméniens lors de la guerre de 44 jours, déclarant que le monde entier a été témoin du succès des armes turques.

Erdogan parle d’armements turcs pour évoquer la paix ?

Krikor Amirzayan