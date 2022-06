Anne Hidalgo, la maire de Paris s’est rendu à Erévan au mémorial du génocide de Tsitsernakaberd et au panthéon militaire « Yerablur »

Anne Hidalgo, la maire de Paris a rendu hommage à la mémoire des victimes du 44 jours en Artsakh et celles du génocide arménien.

Anne Hidalgo, accompagnée du premier adjoint au maire d’Erevan Leon Hovhannisyan, le chef du groupe politique « Mon Pas » du Conseil minicipal d’Erevan Armen Galjyan, le chef de la faction « Arménie prospère » Mikael Manrikyan et le chef de la faction « Luys » David Khazhakyan a visité ont déposé une gerbe au monument aux victimes du génocide arménien et ont déposé des fleurs devant le feu éternel. Puis la maire de Paris Anne Hidalgo a visité le panthéon militaire « Yerablur » et a déposé des fleurs sur les tombes de jeunes soldats de l’Université française en Arménie, tués pendant la guerre de 44 jours en Artsakh et a parlé à leurs parents.

Anne Hidalgo était accompagnée d’une délégation française dont Ara Toranian et Mourad Papazian les co-présidents du CCAF ainsi que Nadia Gordzounian présidente de l’UGAB France, Anouch Toranian conseillère de Paris et Fraçois Devedjian le fils de Patrick Devedjian. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan

https://video-cdt1-1.xx.fbcdn.net/v/t42.1790-2/282377471_1307929896738362_1102421822015876496_n.mp4?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjUwMCwicmxhIjo1MTIsInZlbmNvZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=5571TvkI3wUAX_cLc1E&rl=500&vabr=278&_nc_ht=video-cdt1-1.xx&edm=AGo2L-IEAAAA&oh=00_AT8NWsvFBMuKwqL-QedJm8kUm1YrXt76i0HRcy0fdrOcog&oe=62922B28