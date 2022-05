A l’occasion de la fête de la Première République d’Arménie, la tour de télévision de Canberra (Australie) a été illuminée aux couleurs du drapeau arménien

À l’occasion du 104e anniversaire de l’indépendance de la Première République d’Arménie (1918-1920), la symbolique tour de télévision Telstra dans la capitale australienne Canberra a été illuminée dans les couleurs de rouge, bleu et abricot du tricolore arménien. Information rapportée par le Comité national arménien d’Australie (ANCA Australia).

Selon l’ANCA australien, c’est le premier cas où l’un des célèbres monuments australiens est illuminé aux couleurs du drapeau arménien, marquant l’une des fêtes les plus importantes du calendrier arménien.

Aujourd’hui à Sardarapat (Arménie) ainsi que dans toute l’Arménie, l’Artsakh et la diaspora, les Arméniens célèbrent cette fête de Première République d’Arménie.

Krikor Amirzayan