Vitaly Balasanyan : La terrible guerre de 2020 n’a pas arrêté le processus de création d’un État arménien en Artsakh

Le secrétaire du Conseil de sécurité de la République d’Artsakh, Vitaly Balasanyan, a posté un message à l’occasion du 28 mai, la Journée de la Première République d’Arménie.

Le message dit :

"Chers compatriotes,

Les glorieuses victoires de mai 1918 ont été l’occasion de concrétiser l’idée d’un État-nation après une pause de six siècles. Que la Première République a eu une vie courte, mais que ses leçons d’avoir un État ont été transmises aux générations futures.

Le mouvement d’Artsakh de la fin du XXe siècle et les batailles héroïques qui ont suivi ont prouvé notre volonté de préserver les réalisations historiques, qui, indépendamment de tout type d’épreuve, n’ont pas été brisées, ne seront pas brisées.

La guerre brutale de 2020 a causé de grandes pertes, mais n’a pas arrêté le processus de création d’un État arménien en Artsakh. Ainsi, aujourd’hui և dans le futur, notre foi forte et notre travail désintéressé et déterminé seront la garantie de l’existence de l’État arménien en général.

Félicitations à l’occasion de la Journée de la Première République d’Arménie, je vous souhaite de l’endurance, une volonté inébranlable de surmonter les difficultés. Source Artsakhpress.

Krikor Amirzayan