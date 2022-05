Arthur Tovmasyan à la communauté arménienne de Chypre

"Votre Sainteté, Représentant d’Etat de la Communauté Arménienne, Chers Arméniens, Mesdames et Messieurs

Observons une minute de silence sur le chemin de la proclamation de la Première République d’Arménie dans la mémoire immortelle des victimes des 3 guerres d’Artsakh.

Tout d’abord, au nom des Arméniens d’Artsakh, les autorités d’Artsakh, acceptent mes chaleureuses salutations à la communauté arménienne de Chypre et aux participants à l’événement d’aujourd’hui.

Seule la distance peut séparer les Arméniens du monde entier. Le peuple arménien, qui a surmonté les bouleversements des millénaires, parfois perdu son statut d’État aux quatre coins de l’histoire et l’a reconstruit, doit continuer à rester uni, uni et solidaire dans la tactique de résolution de ses aspirations nationales. Se présenter volontairement à l’invitation de la délégation d’Artsakh à l’événement d’aujourd’hui en est une modeste preuve. Il serait incomplet de dire que la délégation d’Artsakh a assisté à l’événement d’aujourd’hui avec 4 membres. Le cinquième membre de la délégation est Eleni Theocharous, un éminent politicien et homme d’État chypriote, qui s’est rendu pour la première fois en Artsakh en 1991 pour fournir des services médicaux. Non seulement cela, Theocarius a fait entendre la voix de l’Artsakh à la communauté internationale.

Plus d’un siècle s’est écoulé depuis les jours de mai, lorsque l’indépendance de l’Arménie a été déclarée après la défaite des troupes turques à Sardarapat, Gharakilisa, Bash-Aparan et la défaite des troupes turques. Plus d’un demi-millénaire après la chute du royaume arménien de Cilicie, l’État arménien a été restauré.

Avec cet acte juridico-politique d’importance raciale pour le peuple arménien, l’Arménie est devenue une entité internationale, des relations extérieures ont été établies, des ambassadeurs et des représentants ont été nommés dans un certain nombre de pays.

Un État indépendant et prospère est une condition préalable à la survie, à l’autonomisation et à la reconnaissance de chaque nation par la communauté mondiale. La nation arménienne a pu survivre au prix de nombreuses luttes grâce à des dirigeants aussi dévoués qu’Aram Manukyan, Hovhannes Kajaznuni, Alexander Khatisyan, Hamazasp Ohanjanyan, Simon Vratsyan, Avetik Sahakyan, Avetis Aharonyan. Des milliers d’Arméniens, dirigés par les commandants militaires Tovmas Nazarbekyan, Dro, Movses Silikyan, Daniel Bek-Pirumyan, se sont précipités au secours et à l’autodéfense de la dernière partie de l’Arménie historique. Nous nous inclinons devant leur brillante mémoire.« Nous estimons qu’il est nécessaire de souligner la contribution et le rôle importants du parti »Fédération révolutionnaire arménienne" depuis la création des pierres angulaires de l’indépendance de l’Arménie jusqu’à la mise en place d’institutions et de structures étatiques supérieures. On sait qu’en 1918 Après la dissolution du Seym transcaucasien le 26 mai 1945, l’ARF Dashnaktsutyun a fait d’énormes efforts pour adopter une déclaration du Conseil national arménien à Tbilissi (Géorgie) dans des situations géopolitiques et régionales difficiles et controversées, le déclarant l’autorité suprême et unique sur les provinces arméniennes. Ce n’est qu’après cela que le gouvernement est arrivé à Erevan depuis Tbilissi (Géorgie), où le gouvernement a été mis en place par le Conseil national de la capitale, dirigé par Aram Manukyan.

L’Etat nouvellement créé a signé le premier accord forcé avec la Turquie une semaine après la proclamation d’une République souveraine d’Arménie à Batoumi, dans le cadre de la conquête germano-turque du Caucase. Avec cet accord, la Turquie a reconnu l’indépendance de l’Arménie.

Les Turcs ont obtenu le droit de déplacer des troupes à Bakou par les couloirs de l’Arménie, d’où les forces arméniennes défendant la commune de Bakou devaient être retirées. Cependant, le Conseil national arménien local l’a rejeté parce que la vie d’environ 100 000 Arméniens de la ville était menacée par la menace d’un nouveau génocide. L’Arménie a été obligée de désarmer les troupes anti-turques sur son territoire.

Dans le contexte de la situation militaro-politique dans la région, l’établissement de relations de bon voisinage entre l’Arménie et l’Iran, l’un des pays voisins, a été significatif. La position de l’Azerbaïdjan et de la Turquie envers l’Arménie était initialement dure et hostile. L’Azerbaïdjan avait des revendications territoriales sur Zangezur, le Haut-Karabakh et le Nakhitchevan.

Chers compatriotes !

Comme le montre déjà l’image incomplète des trous historiques, les événements qui ont eu lieu en mai 1918, après la restauration de l’État arménien, se répètent presque et se poursuivent avec un scénario similaire contre les deux États arméniens, la République d’Arménie et la République d’Artsakh.

Le tandem militaro-politique azerbaïdjanais-turc poursuit ses ambitions territoriales envers l’Arménie et l’Artsakh après la fin de la guerre déclenchée avec l’implication de terroristes internationaux et de l’arsenal militaire moderne d’autres pays.

À l’heure actuelle, le même tandem, citant des données de certaines cartes dans les marzes de Syunik et de Tavush, mène une politique agressive de privatisation de territoires sous prétexte de démarcation et de démarcation. Et l’occupation conspiratrice du plateau de Karaglkh dans la région d’Askeran n’est rien d’autre qu’une tactique perfide d’expulsion progressive des Arméniens d’Artsakh. À cet égard, l’Azerbaïdjan, profitant de la situation prolongée du conflit russo-ukrainien, essaie d’atteindre le maximum possible. Il y a de fréquents tirs de civils dans les communautés frontalières, il y a eu des cas de vol de bétail et de bétail dans la zone de contact, dans des conditions d’hivers enneigés sans précédent, ils ont fait sauter le principal gazoduc, mettant le peuple d’Artsakh dans une catastrophe humanitaire.

Je vous assure que la mentalité du peuple d’Artsakh n’est pas telle qu’il se heurte à des difficultés. » Notre fierté nationale et notre dignité sont indissociables, personne ne peut les ébranler. Nous sommes résolus dans notre combat. La volonté du peuple d’Artsakh de vivre et de créer dans sa patrie historique est inébranlable. Il est inacceptable d’avoir des relations avec l’Azerbaïdjan en abaissant la barre du statut.

La volonté et la détermination collectives des Arméniens d’Artsakh se sont reflétées dans les déclarations faites par l’Assemblée nationale de la République d’Artsakh et dans mes messages personnels.

Nous sommes confrontés à l’impératif d’apprendre du passé, d’imiter, de résumer ce qui s’est passé. » À l’heure actuelle, la tâche prioritaire est d’assurer la sécurité fiable du pays, qui est assurée par les forces de maintien de la paix de la Fédération de Russie et l’état-major de l’Armée de défense de la République d’Artsakh. C’est une occasion agréable et opportune d’exprimer satisfaction et gratitude à la Fédération de Russie pour cette mission de maintien de la paix en Artsakh.

Les problèmes auxquels est confrontée la République d’Artsakh sont différents face à de nouveaux défis. Le logement de dizaines de milliers de personnes dans les territoires occupés par l’ennemi est en cours, parallèlement aux questions d’emploi, d’emploi, de conditions sociales, de prise en charge matérielle de leurs familles, investissant toutes les possibilités du budget de l’État. Cependant, les opportunités restent limitées, bien qu’il y ait un soutien de la République d’Arménie, des organisations de la diaspora et des milieux d’affaires.

Chers compatriotes !

Le droit du peuple d’Artsakh à l’autodétermination est imparable et ne fait pas l’objet de négociations. Le président de la République d’Artsakh en a parlé à plusieurs reprises dans ses interviews et déclarations, la question a également été évoquée dans les déclarations conjointes des factions de l’Assemblée nationale.

Les aspirations des Arméniens d’Artsakh à devenir des membres à part entière et égaux de la famille mondiale des États et des peuples, avec leur unicité sans précédent de la lutte de libération nationale, font également l’objet d’une reconnaissance basée sur l’expérience internationale dans la résolution des conflits ethniques.

Malgré les positions opposées des parties en conflit sur la question du Karabakh, nous sommes résolument enclins à poursuivre le processus de négociation sous les auspices du Groupe de Minsk de l’OSCE. Cette position officielle qui est la nôtre doit être perceptible pour les pays qui poursuivent leurs intérêts régionaux dans le Caucase du Sud.

Avant la fin du discours, comme devise de la conclusion, j’annonce :

Si la première République d’Arménie n’a existé que pendant 2,5 ans, l’existence de la République d’Arménie nouvellement indépendante et de la République d’Artsakh après la dissolution de l’Empire soviétique est éternelle.

Que Dieu bénisse la Diaspora, que Dieu s’appuie sur les Républiques d’Arménie et d’Artsakh. »