L’académie des sciences arménienne applaudit

L’Académie nationale des sciences a salué le lancement du premier satellite arménien.

Le satellite Urdaneta-Armsat 1 iSIM-SAT 16U-CubeSat avec un imageur iSIM-90 a été envoyé en orbite par la fusée Falcon 9 de SpaceX qui a décollé de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride.

Geocosmos CJSC, créée par le gouvernement arménien pour remplir des fonctions dans le domaine de la recherche spatiale, participe à la réception et au traitement des données satellitaires avec la société espagnole SATLANTIS.

« L’introduction de telles technologies dans notre pays nous permet d’utiliser des connaissances avancées, de former des professionnels qualifiés, de jeter les bases de nouveaux développements et de créer des technologies. À cet égard, la mise en œuvre de la recherche scientifique dans un certain nombre de domaines - traitement des données, géolocalisation, reconnaissance d’images, etc. - revêt une importance particulière », a déclaré l’Académie nationale des sciences.