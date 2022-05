Le deux poids deux mesures de la France

C’est le quotidien La République du Centre qui se fait l’écho de cette histoire. Celle d’Anahit et Ghegham, la petite soixantaine tous les deux, qui ont été accueillis pendant deux mois par un couple de Français avant d’être mis manu militari dans un train. Direction... l’Ukraine, le petit village de Zaporijjia, où ils vivaient depuis depuis vingt ans.

Comme des milliers d’Ukrainiens, le couple d’Arméniens a fui la guerre lorsqu’un bâtiment près de chez eux a explosé. Après un voyage d’une semaine en car pour arriver par leur propre moyens en France, puis jusque dans la région d’Orléans, les Arméniens qui ne parlent pas un mot de la langue de Molière, sont accueillis au sein d’une famille, chez Brigitte et Dominique.

Les liens humains se tissent et la famille orléanaise aide les réfugiés à s’y retrouver dans la jungle administrative française. C’est alors qu’ils découvrent que les Arméniens qui ne possèdent pas la nationalité ukrainienne mais uniquement une carte de résidents permanents ne sont pas autorisés à déposer une demande d’asile en France. Ils n’ont droit de rester que trois mois sur le sol national. Informés de la situation ubuesque, Ghegham et Anahit se résignent donc à repartir.

La Préfecture les a mis dans un train à la gare de l’Est géré par la Croix Rouge et ils ont été renvoyés d’où ils venaient. La famille qui les a hébergé a reçu un petit mot leur disant qu’ils étaient bien rentrés et que les bombes continuaient à pleuvoir dans leur région.

« J’ai honte de la France. Faire ainsi le tri entre les personnes. Comme si les bombes elles faisaient le tri entre les Ukrainiens d’origine et les autres », confie Dominique au quotidien. On imagine que cette mésaventure se produit ailleurs.