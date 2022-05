Aliev : Il n’y a pas de mot « Haut-Karabagh », et la dernière réunion à Bruxelles l’a une fois de plus prouvé

Il n’y a pas le mot « Haut-Karabagh » et la dernière réunion à Bruxelles l’a montré une fois de plus. La déclaration est venue du président azéri Ilham Aliev, propos rapportés par les médias azéris.

« Nous avons résolu ce problème, que l’Arménie le veuille ou non, le monde entier l’accepte. Nous avons résolu le conflit du Haut-Karabagh. Le conflit du Haut-Karabagh est résolu. Quant au territoire administratif du Haut-Karabagh, il n’existe pas sur le territoire de l’Azerbaïdjan. Par conséquent, il n’y a pas de mot Haut-Karabagh dans le lexique des organisations internationales, et la dernière réunion à Bruxelles l’a une fois de plus montré. Il est vrai que maintenant en Arménie, ils font à nouveau du bruit sur cette question et, comme ils disent, ils se cognent la tête contre le mur, mais c’est la réalité, et ils doivent accepter cette réalité » a déclaré le dictateur Aliev qui n’est pas à un mensonge près. News.am

Krikor Amirzayan