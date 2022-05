La création d’un centre de contrôle de satellites en Arménie contribuera à la mise en œuvre efficace des travaux de sécurité

L’Académie nationale des sciences de la République d’Arménie salue l’étape importante franchie par l’Arménie dans l’application des technologies spatiales avancées dans le cadre du lancement de la fusée SpaceX « Falcon 9 » sur l’orbite terrestre du vaisseau spatial « Transporter-5 », qui orbites LEO (environ 500/550 km) qui a lancé le premier satellite arménien « Urdaneta-Armsat 1 » iSIM-SAT 16U-CubeSat avec un observateur imageur iSIM-90 de <2 m de haute précision. « Geocosmos », créé par le gouvernement arménien pour exercer des fonctions dans le domaine de la recherche spatiale, participe aux travaux de réception et d’utilisation des données satellitaires avec la société espagnole « Satlantis ».

L’Académie nationale des sciences de la République d’Arménie a diffusé un message à ce sujet, où il est souligné que l’introduction de telles technologies en Arménie est une étape de création, qui permet d’utiliser des connaissances avancées, de préparer des spécialistes ayant les qualifications appropriées « pour jeter les bases de nouveaux développements » pour créer des technologies.

L’Académie nationale des Sciences d’Arménie dans un communiqué affirme : "A cet égard, la mise en œuvre de la recherche scientifique dans un certain nombre de domaines - traitement des données, géolocalisation, reconnaissance d’images, etc. - revêt une importance particulière. En impliquant des scientifiques, des spécialistes des instituts de l’Académie nationale des sciences de la République d’Arménie, des spécialistes du domaine dans ces travaux, il est possible de proposer des programmes essentiels pour le développement de la nature fondamentale et appliquée.

Les scientifiques Arméniens ont apporté de grandes contributions à la recherche spatiale dans le passé. Victor Hambardzumyan, Artem et Abraham Alikhanyan qui ont mené des recherches dans les domaines de l’astrophysique, de la physique des rayons cosmiques, Grigor Gourzadyan, qui a participé à la création des observatoires orbitaux « Orion-1 » et « Orion-2 ». Nos instituts de recherche mènent encore un certain nombre de recherches importantes, telles que le traitement des données des satellites, le problème de la surveillance, la neutralisation des débris spatiaux, etc.

Il est nécessaire de prendre des mesures rétroactives pour restaurer notre ancien pouvoir, en l’orientant vers la solution des problèmes vitaux du pays. Nous sommes convaincus que la présence d’un satellite et la mise en place d’une station de réception et Centre de gestion des satellites և en Arménie contribueront à la mise en œuvre efficace du contrôle des frontières, de la gestion des urgences, de la protection de l’environnement, de la surveillance du changement climatique et d’autres activités importantes.

Nous espérons que les tendances positives récentes dans le domaine de la science adoptées par le gouvernement arménien seront continues et permettront à la communauté scientifique d’enregistrer de nouvelles réalisations" indique le communiqué. Source Armenpress et médias arméniens.

Krikor Amirzayan