Développement dynamique entre la France et l’Arménie

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a reçu aujourd’hui l’ambassadrice de France en Arménie Anne Louyot, a rapporté le service de presse du gouvernement.

Elle a déclaré que Pachinian a noté avec satisfaction que la coopération arméno-française se développe de manière dynamique et que l’Arménie est intéressée par le renforcement continu des relations privilégiées avec la France amie tant au niveau bilatéral que multilatéral.

Nikol Pashinian a également souligné le rôle de la France en tant que coprésident du Groupe de Minsk de l’OSCE dans le règlement global du conflit du Haut-Karabakh.

Anne Louyot a noté que la France attache une grande importance à la coopération avec l’Arménie amie et est prête à poursuivre ses efforts visant au renforcement de cette coopération.

Les interlocuteurs ont également discuté d’un ensemble de questions liées aux relations bilatérales arméno-françaises, au conflit du Haut-Karabakh, à la situation et aux développements régionaux.

Plus tôt vendredi, Pachinian a rencontré l’ambassadeur de Russie en Arménie, Sergey Kopyrkin, et un jour plus tôt, l’ambassadrice des États-Unis en Arménie, Lynne Tracy.