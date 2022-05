Par décision du gouvernement arménien, la réserve historique et culturelle « Aghdzk » a été créée

Par décision du gouvernement arménien datée du 26 mai 2022, la réserve historique et culturelle « Aghdzk » a été créée dans la communee d’Aghdzk près de la ville d’Ashtarak de la région d’Aragatsotn (Arménie).

Un responsable du ministère de l’Éducation et des Sciences a déclaré que la création de la réserve découle du paragraphe de la « Mise en œuvre de programmes visant à développer le tourisme culturel et à accroître l’accès de l’Arménie au marché international du tourisme » de l’annexe 4.9, approuvée par la République d’Arménie. Décision gouvernementale N 1363-A du 18 août 2021.

La célèbre tombe des rois Arshakunyats (Arshakouni) du 4e siècle est située à Aghdzk, où les reliques des « rois païens » et « chrétiens Arméniens » ont été restituées. On estime que le mausolée a été construit en l’an 364. Les fouilles autour du mausolée ont mis au jour un escalier (constitué de 5 marches) de la partie supérieure du mausolée. Le lieu deviendra à n’en pas douter une étape du tourisme en Arménie. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan