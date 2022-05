Hovhannes Bachkov (63,5 kg) est en demi-finale il s’est assuré d’une médaille pour l’Arménie lors des championnats d’Europe de boxe qui se déroulent à Erévan

Le médaillé de bronze olympique l’Arménien Hovhannes Bachkov (63,5 kg) a atteint les demi-finales du Championnat d’Europe à Erevan. L’Arménie est ainsi assurée d’un minimum d’une médaille de bronze eurpéenne.

Les combats des quarts de finale du Championnat d’Europe se poursuivent au Complexe sportif et de concert Karen Demirchyan. Membre de l’équipe nationale arménienne, le médaillé de bronze olympique Hovhannes Bachkov (63,5 kg) a affronté le Tchèque Novak Petr lors du deuxième combat, remportant 5 à 0. H. Bachkov a atteint les demi-finales, obtenant la première médaille de l’Arménie au tournoi européen d’Erevan.

Malheureusement avant Hovhannès Bachkov, trois autres Arméniens, Arthur Harutyunyan (51 kg) et Baregham Harutyunyan (48 kg) et le vice-champion du monde Davit Chaloyan (lourds), ce dernier sur décision très arbitraire de l’arbitre a été déclaré perdant sur arrêt technique. Le public protestant vigoureusement et la Fédération arménienne de boxe ayant porté une réclamation.

Dans ces championnats d’Europe à Erévan ce soir, 4 boxeurs de l’équipe d’Arménie disputeront des combats. Gurgen Madoyan (67 kg) affrontera Lasha Guruli (Géorgie), Rafael Harutyunyan (86 kg) affrontera Victor Shelstraet (Belgique), Arthur Bazeyan (57 kg) affrontera Betuhan Sitfi (Turquie), Narek Manasyan (92 kg) affrontera un Grec.

Krikor Amirzayan