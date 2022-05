Rencontre historique entre Anne Hidalgo et Araïk Aroutiounian

Le 27 mai, Anne Hidalgo a démarré sa visite officielle en Arménie par une rencontre avec Araïk Aroutiounian, président de la République de Haut-Karabagh, à Goris, dans le sud de l’Arménie. La maire de Paris avait annoncé vouloir se rendre à Stepanakert mais les Russes ne lui ayant pas accordé le visa nécessaire, c’est le chef de l’Etat de l’Artsakh qui est venu à elle. Aroutiounian était accompagné d’une délégation fournie avec notamment Davit Babayan, ministre des Affaires étrangères.

Anne Hidalgo n’était pas en reste. Elle s’est déplacée en Arménie avec notamment Paul-David Regnier, Délégué général aux relations internationales, Anouch Toranian, adjointe à la Maire de Paris en charge de la vie associative, de la participation citoyenne et du débat public, et Arnaud Ngatcha, adjoint à la Maire de Paris en charge de l’Europe, des relations internationales et de la francophonie et François Devedjian.

Mais aussi de responsables arméniens dont les deux coprésidents du CCAF, Ara Toranian et Mourad Papazian, comme de Nadia Gortzounian, présidente de l’UGAB France. S.E. Hasmik Tolamjian, ainsi que Hovhannès Guevorkian, représentant du Haut-Karabagh en France.

La rencontre officielle s’est déroulée autour d’un déjeuner lors duquel le président de l’Artsakh a fait un récapitulatif de la situation. A. Aroutiounian a rappelé que les discussions de la semaine à Bruxelles entre Pachinian et Aliev sous les auspices de Charles Michel, président du conseil européen, ne convenaient pas du tout aux Artsakhsiotes qui refusaient catégoriquement de se retrouver sous le joug azéri une nouvelle fois. Il a réitéré la volonté de tout un peuple de vivre libre et a réclamé le droit à l’autodetermination.

Des propos forts et sans ambigüité auxquels la maire de Paris a répondu avec la même clarté. Anne Hidalgo a redit son soutien au peuple de l’Artstakh et à son droit à l’autodetermination. Elle a exprimé son soutien à la reconnaissance internationale de la République de l’Artsakh.

Cet échange s’est poursuivi par un tour dans la ville de Goris et une visite du centre de cardiologie franco-arménien soutenu par Santé Arménie.

En fin de journée, la délégation est rentrée à Erevan. A suivre.

Photos : Max Sivaslian