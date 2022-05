Un voyage instructif pour la délégation française

A la suite de la visite officielle d’une délégation composée de la Maire de Paris Anne Hidalgo, des premiers adjoints Arnaud Ngatcha et Anouch Toranian, de l’ambassadrice d’Arménie en France S.E. Hasmik Tolamjian et des deux co-présidents du CCAF Ara Toranian et Mourad Papazian, ce dernier à posté sur Facebook : « Historique ! Avec Anne Hidalgo nous avons rencontré le Président de la République de l’Artsakh aujourd’hui 27 mai. Il a réitéré, à de nombreuses reprises, la nécessité de la reconnaissance de l’indépendance de la République d’Artsakh. Il a rejeté les propositions d‘intégration de l’Artsakh dans l’Azerbaïdjan… À bon entendeur ! Il a considéré que les déclarations de Charles Michels, dans le cadre du sommet Aliev-Pachinian étaient une insulte pour les Arméniens du monde entier. Anne Hidalgo a clairement affirmé son soutien à la reconnaissance de l’Artsakh et a salué la coopération de la ville de Paris avec le CCAF. Ce soutien de Paris au droit à l’auto-détermination du peuple de l’Artsakh est le moment de plus fort de ce voyage en Arménie. »