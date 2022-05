Les forces armées d’Arménie mènent des exercices impliquant des lance-roquettes Smerch

Les forces armées d’Arménie ont organisé des exercices militaire sur le site de l’école militaire « Baghramian » avec la participation des systèmes de lance-roquettes « Smerch » et de S12 lance-grenades « Kaputan ».



Le colonel Ruben Gasparyan a affirmé que l’objectif principal des exercices était de vérifier le niveau de préparation au combat des unités d’artillerie, d’augmenter la préparation au combat, le moral, de renforcer l’endurance physique, ainsi que d’augmenter les compétences de commandement des subdivisions.

« Selon le scénario de l’exercice, les subdivisions impliquées ont joué des opérations offensives-défensives, comme lui, compte tenu de l’expérience de 44 jours d’opérations militaires, des exercices sont organisés sur le thème du blocus », a déclaré Ruben Gasparyan.

Avant le lancement du lance-roquettes Smerch, l’observatoire radio 1B44 (Ulibka) a analysé le vent, la vitesse, la température, la pression atmosphérique, la distance et d’autres données qui affectent le vol du missile balistique.



« La station aéronautique radio-observatoire assure la réception des paramètres aéronautiques lors du vol de sond, les données sont traitées et transmises aux subdivisions concernées. La station dispose d’une unité électrique diesel de 12 kW, qui alimente le complexe en électricité. Il y a des pièces de rechange et des sondes de rechange dans la station. Le personnel de la station est composé de 5 militaires : un opérateur principal, un opérateur radio, un opérateur et deux chauffeurs. La durée de l’état de mars est jusqu’à 25 minutes, la période de sondage jusqu’à 14 kilomètres à une altitude de 35 à 45 minutes » a déclaré le sous-officier, chef de la station Hayk Martirosyan.

9 Différents types de projectiles à réaction chargent les systèmes « Smerch » à l’aide de la chargeuse de transport T234-2, qui dure 20 minutes.

"Le poids du véhicule est de 30 tonnes, dont 31,5 tonnes avec des projectiles à réaction. Capable de transporter jusqu’à 12 projectiles à réaction. L’équipage est composé de trois personnes : un grutier, un mécanicien senior et un opérateur » a précisé le lieutenant Vano Gorgyan.

Après le ravitaillement en carburant, la commande de tir est donnée et les missiles sont immédiatement lancés à partir des systèmes de jets d’incendie de volée 9K 58 « Smerch ». Le système de volée « Smerch » est destiné à détruire les effectifs, les équipements militaires, les points de contrôle, les unités de missiles, les moyens de défense aérienne, les zones de concentration des unités de fusiliers motorisés, les avions, les parkings d’hélicoptères de l’ennemi, etc.

« Le poids du véhicule sans projectiles réactifs est de 33,7 tonnes, avec des projectiles à réaction de 43 43,7 tonnes. Le calcul se compose de 4 personnes : commandant du calcul, tireur d’élite, opérateur, mécanicien-conducteur principal. La voiture a différents types de lance-roquettes, selon ces lance-roquettes, la distance de tir minimale est de 20 km, la maximale - 90 km » a déclaré le major Hovhannes Danielyan. News.am.

Krikor Amirzayan