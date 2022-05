La Grèce « appelle solennellement la Turquie à arrêter de remettre en question sa souveraineté sur les îles de la mer Égée », dans une lettre adressée au secrétaire général de l’ONU, a annoncé jeudi 26 mai le ministère grec des Affaires étrangères.

Athènes appelle également Ankara « à s’abstenir d’activités illégales en violation avec la souveraineté de la Grèce », selon la même source. Ces pratiques « posent de sérieuses menaces pour la paix et la stabilité de la région », a souligné le ministère grec.

Vendredi dernier, ce ministère avait effectué une « démarche de protestation » auprès de la Turquie à la suite de « la violation sans précédent de la souveraineté grecque par deux avions de chasse turcs ». Les avions turcs s’étaient approchés du port d’Alexandroupolis, situé près de la frontière greco-turque dans le nord-est de la Grèce, "à une distance de

seulement 2,5 miles nautiques", selon le communiqué ministériel. Voisins et alliés au sein de l’Otan, Athènes et Ankara maintiennent toutefois une relation traditionnellement conflictuelle qui s’est envenimée ces dernières années, en raison de tentatives turques de forages en Méditerranée orientale. Athènes ne cesse de dénoncer son voisin pour des violations de son espace aérien par des avions de la chasse turque.

La Grèce accuse également la Turquie de ne pas prendre assez de mesures contre les passeurs envoyant des migrants dans des embarcations de fortune depuis la Turquie, en violation d’un accord de 2016 entre Ankara et l’UE.

