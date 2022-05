Anne Hidalgo est arrivée à Erevan

La maire de Paris, Anne Hidalgo, est arrivée en Arménie pour une visite officielle. Le 26 mai, elle a été accueillie à l’aéroport international de Zvartnots par le premier adjoint au maire d’Erevan, Levon Hovhannisyan. Ce dernier a exprimé l’espoir que, lors des prochaines rencontres dans la municipalité d’Erevan, les parties discuteront non seulement des programmes déjà mis en œuvre, mais parviendront également à des accords sur de nouveaux domaines de coopération.

La maire de Paris Anne Hidalgo a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux, et a assuré que la capitale de la France est prête à soutenir et à aider au mieux la ville, qui a donné à Paris l’idée de « Tumo ».

Dans le cadre de cette visite, Anne Hidalgo rencontrera le maire d’Erevan, Hrachya Sargsyan. Les questions relatives à la poursuite de la coopération et aux programmes actuels des capitales d’Arménie et de France seront abordées au cours de la réunion.

La maire est accompagnée d’une délégation composée entre autre d’Anouch Toranian, adjointe à la Maire de Paris en charge de la vie associative, de la participation citoyenne et du débat public, et Arnaud Ngatcha, adjoint à la Maire de Paris en charge de l’Europe, des relations internationales et de la francophonie. mais aussi de responsables arméniens dont les deux coprésidents du CCAF, Ara Toranian et Mourad Papazian, comme de Nadia Gortzounian, présidente de l’UGAB France. S.E. Hasmik Tolamjian a accompagné la délégation parisienne.