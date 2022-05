Revue de la presse arménienne

Incidents sécuritaires/ Le 21 mai le ministère de la Défense de la RA a réfuté les informations diffusées par le ministère de la Défense de l’Azerbaïdjan selon lesquelles dans la soirée du 20 mai, les unités des forces armées de la RA avaient tiré sur les positions militaires azerbaïdjanaises situées dans la partie orientale de la frontière arméno-azerbaïdjanaise, c’est de la désinformation.

Le même jour le ministère arménien de la Défense a déclaré que les forces azerbaïdjanaises avaient ouvert le feu sur des positions militaires arméniennes situées dans la partie orientale de la frontière arméno-azerbaïdjanaise, à la suite de quoi un conscrit arménien avait été blessé.

Réunion trilatérale Pachinian-Aliyev-Michel/ Le 22 mai la réunion trilatérale du Premier ministre de la RA Nikol Pachinian, du président du Conseil européen Charles Michel et du Président de l’Azerbaïdjan Ilham Aliyev a eu lieu à Bruxelles. Suite à cet entretien le Président Michel a publié une déclaration indiquant que la première réunion conjointe des commissions frontalières au sujet de la frontière interétatique aurait lieu dans les jours à venir. La déclaration mentionne que « …les dirigeants se sont mis d’accord sur les principes régissant le transit entre l’Azerbaïdjan occidental et le Nakhitchevan, et entre différentes parties de l’Arménie via l’Azerbaïdjan, ainsi que le transport international via les infrastructures de communication des deux pays… ». Selon la déclaration « les dirigeants sont convenus de faire avancer les discussions sur le futur traité de paix régissant les relations interétatiques entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan… » et « L’UE poursuivra avec les deux parties les travaux du groupe consultatif économique, qui vise à faire progresser le développement économique dans l’intérêt des deux pays et de leurs populations ».

En marge de leur visite officielle à Bruxelles le Premier ministre arménien et le Président azerbaïdjanais ont eu également des entretiens privés avec le Président de du Conseil européen Charles Michel.

Entretiens téléphoniques suite à la réunion trilatérale/ Le 23 mai, le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoïan a eu une conversation téléphonique avec son homologue russe Sergueï Lavrov. Les deux ministres ont discuté des questions concernant la création de la Commission sur la délimitation et la sécurité des frontières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ainsi que le déblocage des communications économiques et de transport régionales.

Le même jour, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a eu un entretien téléphonique avec le président de la Turquie Recep Tayyip Erdogan. Le président Aliyev a déclaré que les parties s’étaient mises d’accord sur l’ouverture « d’un corridor du Zangezour, y compris la construction de voies ferrées et d’autoroutes ». En réponse, le secrétaire du Conseil de sécurité d’Arménie Armen Grigorian a démenti la déclaration sur-mentionnée d’Aliyev en indiquant notamment : « Il n’y a eu aucun changement dans les positions de la République d’Arménie. Aucune route ou voie de transport dans la logique d’un corridor ne peut fonctionner sur le territoire de l’Arménie. Tous les accords conclus à Bruxelles portent sur l’ouverture des liaisons régionales, dont j’ai parlé hier en réponse à vos questions. Tous les accords conclus à Bruxelles s’inscrivent dans le cadre des déclarations publiques faites précédemment par les représentants de l’Arménie… ».

Le 24 mai le Premier ministre Nikol Pachinian a eu une conversation téléphonique avec le secrétaire des États-Unis Antony Blinken. Ce dernier a rappelé au premier ministre arménien « la volonté des États-Unis d’aider en s’engageant bilatéralement et avec des partenaires partageant les mêmes idées, notamment par le biais de son rôle de coprésident du Groupe de Minsk de l’OSCE, pour aider l’Arménie et l’Azerbaïdjan à trouver une paix globale à long terme ».

Décision sur la création de la commission sur la démarcation et la sécurité des frontières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan / Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a signé une décision sur la création de la commission sur la démarcation et la sécurité des frontières entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Le vice-Premier ministre Mher Grigorian est nommé président de la Commission. Une commission miroir a été créée en Azerbaïdjan selon la décision du président du pays.

Commentaires du secrétaire du Conseil de sécurité d’Arménie sur la déclaration de Charles Michel / Lors d’une interview le secrétaire du Conseil de sécurité d’Arménie Armen Grigorian a indiqué « Ce sera possible pour les citoyens et les marchandises arméniens de se rendre à Meghri depuis Yeraskh en passant par le territoire de la République autonome du Nakhitchevan et vice versa, tout comme les citoyens et les marchandises azerbaïdjanais pourront allerau Nakhitchevan depuis Horadiz en passant par l’Arménie », a déclaré Armen Grigorian.

Commentaires de la porte-parole du « président du Haut-Karabakh » / Le 23 mai la porte-parole du « président du Haut-Karabakh » Lusine Avanessian a déclaré dans une interview que « la pleine reconnaissance du droit des Arméniens d’Artsakh à l’autodétermination n’était soumise à aucune réserve ni concession ». Elle a indiqué que « le gouvernement de l’Artsakh avait l’intention de poursuivre la reconnaissance internationale de l’indépendance de l’Artsakh » et a ajouté que « le gouvernement d’Artsakh visait à restaurer son intégrité territoriale ».

Réactions internationales sur la réunion trilatérale/ La présidence polonaise de l’OSCE s’est félicitée de la rencontre trilatérale sous la médiation de l’UE, entre les dirigeants de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan en déclarant dans une communiqué que « Le dialogue direct est une condition préalable à la normalisation des relations et à la préparation d’un accord de paix global. Nous restons prêts à soutenir les efforts visant à garantir un avenir pacifique, démocratique et prospère pour le Caucase du Sud ».

Josep Borrell haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité s’est également félicité de la réunion trilatérale,

Lors d’un point de presse le porte-parole du Département d’État américain, Ned Price a indiqué que les Etats-Unis se félicitaient vivement du dialogue entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et que dans le cadre de ce dialogue les Etats-Unis restaient déterminés à promouvoir un avenir pacifique, démocratique et prospère pour la région du Caucase du Sud. Ned Price a déclaré notamment : « Nous demandons instamment que ce dialogue se poursuive et que les parties intensifient leurs engagements diplomatiques afin d’utiliser les mécanismes existants d’engagement direct, dans le but de trouver des solutions globales à toutes les questions en suspens liées au conflit du Haut-Karabakh et résultant de celui-ci, et de normaliser leurs relations par la conclusion d’un accord de paix global. Nous sommes là pour soutenir ce processus. Nous restons prêts à aider l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans ces efforts, y compris en notre qualité de coprésident du Groupe de Minsk de l’OSCE ».

Première réunion entre les Vice-Premier ministres de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan/ Le ministère des Affaires étrangères de la RA a déclaré que le 24 mai la première réunion entre le Vice-Premier Ministre de la RA Mher Grigorian et le Vice-Premier Ministre de l’Azerbaïdjan Shahin Mustafayev s’était tenue à la frontière d’État entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, dans le cadre des travaux conjoints des commissions sur la délimitation et la sécurité des frontières entre les deux pays. La réunion a été saluée par le président du Conseil européen Charles Michel.

Manifestations en Arménie/ Le 22 mai les groupes de manifestants ont pris une pause en consacrant la journée à discuter des questions de fond. Lundi 23 mai ils ont repris les actions dites de désobéissance civile exigeant la démission du Premier ministre Nikol Pachinian continuent en Arménie en continuant d’essayer de bloquer la circulation dès 8 heures du matin. Le 24 mai les manifestants ont bloqué les entrées du bâtiment du ministère des Affaires étrangères à Erevan. L’ONG de l’Union des Citoyens informés a compté 553 personnes à 8h15 le 24 mai. Le député dachnak et vice-président de l’AN de la RA Iskhan Saghatelian a déclaré que « le ministère des Affaires étrangères ne servait pas les intérêts de l’Arménie ». Les manifestants ont cité les déclarations faites à la suite de la réunion trilatérale à Bruxelles. Dans une communiqué Saghatelian a déclaré que « sur ordre du traître /Nikol Pachinian/, la police était en train de procéder à des perquisitions dans les appartements de nombreux membres des dachnaks dans les régions de Tavush, Kotayk et Gegharkunik ».

Participation du Président de la RA au Forum économique mondial/ Le Président de la RA Vahagn Khatchatourian s’est rendu en Suisse pour une visite de travail afin de participer au Forum économique mondial.

Le 23 mai, le président de la République a participé à l’ouverture du Forum économique mondial, dont le thème est « L’histoire à un tournant - politique gouvernementale et stratégies d’entreprise ».

En marge de sa visite officielle à Davos, le Président Khatchatourian a tenu un certain nombre de réunions bilatérales et multilatérales avec des dirigeants d’autres États, des représentants d’organisations internationales et des sociétés commerciales. Ainsi le 24 mai le président a rencontré le chef du programme de développement de l’ONU Achim Steiner ; le Président de l’Estonie Alar Karis ; le Président de la Lettonie Egils Levits, ainsi que le Président de la Pologne Andrzej Duda.

Entretien diplomatique/ Le 23 mai le vice-Premier ministre Mher Grigorian a reçu le représentant personnel du président en exercice de l’OSCE, l’ambassadeur Andrzej Kasprzyk.

Consultation présidée par le Premier ministre arménien/ Le 24 mai le Premier ministre Nikol Pachinian a présidé une consultation, au cours de laquelle les enjeux liés à la politique fiscale et au programme de réforme fiscale ont été discutés. Le Premier ministre a attiré l’attention des responsables sur l’exécution des dépenses prévues par le budget de l’État 2022, en leur demandant d’être cohérents afin que les programmes de dépenses courantes et de dépenses en capital soient pleinement mis en œuvre.

Présentation du rapport des 3 années d’activités du Fonds des intérêts de l’État d’Arménie/ Le 24 mai le Premier ministre Nikol Pachinian a assisté à l’événement dédié à la présentation du rapport des 3 années d’activités, 2019-2021, du Fonds des intérêts de l’État d’Arménie (ANIF), au cours duquel tous les programmes mis en œuvre par l’ANIF pendant la période considérée ont été résumés. Dans son discours, le Premier ministre Pachinian a rappelé que l’ANIF a été créé il y a trois ans, pendant cette période le gouvernement a eu de grandes attentes à son égard et continue d’en avoir et a évoqué l’impact de plusieurs décisions adoptées précédemment sur l’économie. Pachinian a déclaré notamment : « …Par rapport à 2018, le nombre d’emplois en République d’Arménie a augmenté de 123,310. Je ne parle pas seulement des emplois enregistrés, mais aussi des emplois salariés, car il y a des emplois à partir desquels aucun impôt sur le revenu n’est généré ».

Projet de loi permettant le retrait de l’accréditation des médias par les organes de l’État/ Le Parlement arménien a débattu d’un projet de loi permettant le retrait de l’accréditation des médias par les organes de l’État. Selon les modifications apportées à la loi sur les médias de masse en Arménie, l’accréditation d’un journaliste peut également être résiliée par l’organisme d’État sur la base des violations commises dans la zone de travail. Les députés de la faction du contrat civil Artur Hovhannisyan et Lilit Minassian proposent de faire de nouveaux ajouts à la loi. Le vice-ministre de la RA, Grigor Minassian a déclaré notamment : « L’organe exécutif a proposé d’aborder la question de l’examen des motifs de résiliation de l’accréditation par l’organisme d’État qui a accrédité un journaliste de sa propre initiative par la loi, qui a été adoptée par les auteurs ».

Démission d’une députée / La députée de l’Assemblée nationale de la République d’Arménie (Parti « Contrat civile ») Anush Begloian a présenté sa démission le 23 mai.

Prêt de 25 millions de dollars par la Banque mondiale/ Le Conseil d’administration de la Banque mondiale a approuvé un prêt de 25 millions de dollars pour le financement supplémentaire du projet d’amélioration de l’éducation (EIP) en Arménie. Le projet aidera en outre le gouvernement à améliorer la préparation à l’école des enfants entrant dans l’enseignement primaire, la condition physique et la disponibilité des ressources éducatives dans l’enseignement général, ainsi que la qualité et la pertinence des établissements d’enseignement supérieur en Arménie.

Championnat d’Europe de Boxe en Arménie/ Le championnat de l’Europe de Boxe se déroule actuellement à Erevan en accueillant plus de 200 boxeurs de 39 pays. Arayik Harutyunian, directeur de cabinet du Premier ministre et président de la Commission interministérielle de coordination du championnat d’Europe de boxe, a participé le 22 mai à la cérémonie d’ouverture du championnat d’Europe de boxe au complexe sportif et de concert Karen Demirtchian et a prononcé le discours d’ouverture. Lors de ce discours deux jeunes ont couru sur la scène avec des drapeaux du Haut-Karabakh.

Forum Tech 2022 d’Erevan / Le Forum Tech 2022 d’Erevan a démarré le 21 mai en réunissant plus de 25 orateurs locaux et internationaux, plus de 30 entreprises et 1000 participants.

Arménie nommée membre du Comité général à l’Assemblée mondiale de la Santé/ Dans le cadre de la 75e Assemblée mondiale de la santé l’Arménie a été nommée pour la première fois membre du Comité général.

Messages de félicitations/ Le 24 mai le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoïan et le secrétaire pour les relations avec les États au sein de la secrétairerie d’État du Saint-Siège, Mgr Paul Richard Gallagher, ont échangé des messages à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Arménie et le Saint-Siège.

Le même jour le ministère des Affaires étrangères de la RA a échangé des messages de félicitations avec la République des Philippines à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Rédaction : Taisya Hovhannisyan