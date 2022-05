La banque centrale refuse de relever son taux directeur pour contrer l’inflation

La banque centrale turque a maintenu jeudi 26 mai pour le cinquième mois consécutif son principal taux directeur à 14%, refusant de relever ce dernier pour tenter d’endiguer une inflation de 70%, au plus haut depuis 20 ans et que la guerre en Ukraine risque d’accentuer encore.

Le président Recep Tayyip Erdogan, qui estime à rebours des théories économiques classiques que les taux d’intérêt élevés favorisent l’inflation, avait contraint la banque centrale à abaisser son taux directeur de 19% à 14% entre septembre et décembre, provoquant l’effondrement de la monnaie nationale. La livre turque a ainsi vu sa valeur fondre de 44% face au dollar en 2021 et a encore perdu 23% face au billet vert depuis le 1er janvier, malgré des interventions répétées de la banque centrale. Les rumeurs d’intervention turque en Syrie ces derniers jours l’ont encore enfoncée.

La livre turque s’échangeait jeudi après-midi autour de 16,4 livres pour un dollar, à des niveaux qui n’étaient plus atteints depuis décembre 2021, quand la livre avait connu son plus bas historique à 18,4 livres pour un dollar. « Le processus de désinflation débutera avec le rétablissement d’un environnement de paix dans le monde et la disparition des effets de base de l’inflation », indique la banque centrale dans un communiqué pour justifier sa décision.

Conséquence de l’effondrement de la livre turque et de l’envol des cours de l’énergie notamment, l’inflation s’est envolée à 69,97% sur un an en avril, selon les chiffres officiels, au plus haut depuis l’arrivée au pouvoir en 2002 du Parti de la justice et du développement (AKP) du président Erdogan. Au pouvoir depuis dix-neuf ans comme Premier ministre puis comme président, le chef de l’Etat espère être réélu lors de la prochaine élection présidentielle, prévue en juin 2023.

Recep Tayyip Erdogan, qui a bâti ses succès électoraux des deux dernières décennies sur ses promesses de prospérité, a assuré fin avril que l’inflation « commencera à ralentir après le mois de mai ». Il doit recevoir début juin le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, Ankara cherchant à renouer avec l’Arabie saoudite pour soutenir son économie en difficulté.

AFP