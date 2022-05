Les journalistes arméniens mettent en garde contre des atteintes répétées à la liberté de la presse

Sourd aux critiques et objections des organisations de défense de la liberté de la presse, les députés du Parti Contrat civil majoritaire au Parlement arménien ont présenté mercredi 25 mai un projet d’amendement qui autorise les instances de l’Etat à retirer leur accréditation aux journalistes. Une loi arménienne sur les media n’a jusqu’à présent pas donné autorité au Parlement, au cabinet du premier ministre et à d’autres agences gouvernementales, pour retirer de telles accréditations, dont la validité est généralement annuelle. En vertu des amendements à cette loi présentés par deux députés du Contrat civil, les autorités seront désormais en mesure de retirer leur accréditation aux journalistes, si ceux-ci sont suspectés d’avoir violé “les règles de travail” des instances concernées deux fois dans l’année. Les amendements ont suscité de vives critiques parmi les journalistes et les spécialistes des media lorsqu’ils ont été évoqués dans leurs grandes lignes en avril. Les détracteurs de ces textes estiment que les autorités entendent tout simplement évincer les journalistes “indésirables” pour qu’ils ne puissent plus couvrir les séances du Parlement, les réunions du gouvernement et d’autres grands évènements. « Aujourd’hui, c’est le comportement de certains journalistes qui peut leur déplaire, demain, la façon dont ils s’habillent, et en fin de compte, c’est la couverture médiatique et les critiques dont ils sont l’objet qui pourraient leur déplaire”, a commenté Ashot Melikian, du Comité pour la protection de la liberté d’expression, une organisation basée à Erevan, à l’issue de la séance du Parlement dominé par le Parti Contrat civil de Pachinian au cours de laquelle les amendements controversés furent approuvés en première lecture. S’exprimant lors d’un débat parlementaire mardi, le député du Contrat civil Artur Hovannisian, co-auteur du texte législatif, a une fois encore récusé les allégations selon lesquelles il constituerait une nouvelle limitation de la liberté de la presse en Arménie. Il a fait valoir que les media concernés seraient en mesure de remplacer au pied levé leurs journalistes ne disposant plus de leur accréditation. Le député de la majorité gouvernementale avait indiqué peu avant que les amendements visaient en tout premier lieu les correspondants parlementaires. Il l’a justifié en affirmant qu’ils avaient trop souvent insulté et même “menacé” des membres de l’Assemblée nationale. L’équipe politique de Pachinian avait déjà été dénoncée par des associations de presse arméniennes ainsi que par des ONG occidentales telles que Freedom House et Amnesty International pour avoir triplé le montant maximum des amendes pour “insultes”, considérées désormais comme un délit surtout lorsqu’elles visent des représentants de l’Etat. Des dizaines de détracteurs du gouvernement sont ainsi tombés sous le coup de cette loi et ont été poursuivis pour avoir offensé Pachinian et d’autres officiels depuis que les amendements correspondants au Code pénal arménien ont pris effet en septembre dernier. Le Parti de Pachinian a été aussi vivement critiqué pour avoir sérieusement limité, l’été dernier, la liberté de mouvements des journalistes dans l’enceinte du Parlement d’Erevan.