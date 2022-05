Une défenseure arménienne des droits de l’homme accuse Pachinian de sous-évaluer le nombre de prisonniers en Azerbaïdjan

Un défenseur arménien des droits de l’homme a accusé le premier ministre arménien Nikol Pachinian jeudi 26 mai de falsifier grossièrement les chiffres des prisonniers de guerre et autres Arméniens toujours détenus par l’Azerbaïdjan. Pachinian avait établi à 39 le nombre “confirmé” total de prisonniers arméniens toujours détenus dans les prisons azéries lorsqu’il avait évoqué mercredi les efforts déployés par son gouvernement en vue de les libérer. Siranush Sahakian, une avocate représentant les prisonniers de guerre arméniens auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, a indiqué qu’il se contentait de répéter le chiffre des prisonniers arméniens que Bakou admet détenir dans ses prisons. “Les données et les preuves détenues par notre organisation montrent qu’outre ces 39 prisonniers, les forces armées de l’Azerbaïdjan ont aussi capturé 80 autres individus qui ne peuvent avoir aujourd’hui que le statut de personnes disparues”, a indiqué l’avocate, citée par le Service arménien de RFE/RL. Sahakian a ouvertement accusé le gouvernement arménien de se désintéresser du sort des 80 détenus et de limiter ainsi leurs chances de regagner leurs foyers. Les preuves évoquées par l’avocate comprennent des images videos qui ont été postées sur les réseaux sociaux par les soldats azéris eux-mêmes durant la guerre de l’automne 2020 au Karabagh. Ces images montrent des prisonniers de guerre arméniens qui ne figurent pas sur la liste officielle présentée par Bakou. Nombre de ces prisonniers ont été reconnus et identifiés par des membres de leurs familles, dont Lyuba Mkrtchian, dont le mari Yuri Poghosian avait été porté disparu au Karabagh en octobre 2020. “Je suis sûre que mon mari se trouve dans une prison d’Azerbaïdjan … J’espère qu’il reviendra”, a déclaré L. Mkrtchian, citée par RFE/RL. S’exprimant à la tribune du Parlement, Pachinian avait indiqué que le sort des 39 autres prisonniers était inscrit en priorité sur l’agenda de sa dernière rencontre avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliev à Bruxelles le 23 mai. Il avait déploré à ce propos que le président Aliev persiste à poser des “conditions supplémentaires” pour leur libération. “Les questions humanitaires ne doivent pas être liées aux questions politiques”, avait souligné Pachinian. Bakou n’a libéré qu’un seul prisonnier de guerre arménien, Eduard Martirosov, dans la foulée du sommet de Bruxelles sous l’égide du président du Conseil européen Charles Michel. Le conscrit âgé de 19 ans, qui avait franchi par erreur la frontière arméno-azérie le mois dernier, avait été remis jeudi aux soldats de la paix russes au Karabagh. La plupart des 38 autres prisonniers arméniens se sont vus condamner à de lourdes peines de prison par les tribunaux d’Azerbaïdjan aux termes de procès dénoncés par l’Arménie comme un simulacre de justice. Erevan maintient qu’ils sont détenus en violation des termes de l’accord arméno-azéri négocié par la Russie qui avait mis un terme à six semaines de guerre le 9 novembre 2020. Bakou affirme de son côté que l’accord de cessez-le-feu ne les concerne pas car ils ont été capturés après l’entrée en vigueur de la trêve.

