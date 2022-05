L’opposition parlementaire arménienne exige du gouvernement un engagement clair sur le Karabagh

Près d’un mois après le lancement de leur campagne de « désobéissance civile », qui mobilise quotidiennement des milliers de leurs partisans dans les rues d’Erevan derrière des mots d’ordre appelant le premier ministre Nikol Pachinian à la démission, les leaders des alliances Hayastan et Pativ Unem, seules forces d’opposition au Parlement arménien entendent renforcer la pression sur le gouvernement arménien, dont ils exigent un engagement clair sur la question du Karabagh, au lendemain d’une nouvelle rencontre le 23 mai à Bruxelles entre Pachinian et le président azéri Ilham Aliev, qui a alimenté les spéculations sur un abandon de l’Artsakh par la partie arménienne. Ils ont annoncé dans la soirée de mercredi 25 mai qu’ils entendaient présenter une résolution en ce sens à l’Assemblée nationale, tandis que les manifestations se poursuivent dans la capitale arménienne. Jeudi, un responsable de Hayastan, Artsvik Minasian, a indiqué qu’ils tenteraient d’imposer la tenue d’une réunion d’urgence du Parlement dédiée à cet ordre du jour le 3 juin. “Cette déclaration aura vocation à clarifier si nous entendons défendre nos intérêts ou servir les intérêts du tandem turco-azerbaïdjanais”, a indiqué Armen Rustamian, un autre député en vue du groupe Hayastan en ajoutant : “S’ils [la majorité pro-gouvernementale du Parlement] n’acceptent pas cette résolution, cela signifiera qu’ils servent les intérêts du tandem turco-azerbaïdjanais”. Les députés représentant le Parti Contrat civil de Pachinian n’ont pas fait savoir si la majorité parlementaire comptait soutenir la résolution présentée par l’opposition, ni même si elle accepterait de l’inscrire à l’ordre du jour des débats parlementaires. “Qu’ils viennent [au Parlement] et nous verrons”, a déclaré devant les journalistes l’un des députés de la majorité, Artur Hovannisian, dans une allusion évidente au boycott des séances régulières du Parlement par les députés de l’opposition depuis le lancement de la campagne de protestation le 1er mai. Les manifestations avaient pris de l’ampleur, deux semaines après que Pachinian a fait part de sa disposition à “rabaisser la barre” sur la question du statut du Karabagh à un niveau qui serait jugé acceptable par l’ Arménie. Les détracteurs du pouvoir en place à Erevan en ont déduit qu’il s’apprêterait à reconnaître la souveraineté de l’Azerbaïdjan sur le territoire peuplé majoritairement d’ Arméniens dans les pourparlers engagés avec Bakou sous l’égide de l’Union européenne. Les alliés politiques de Pachinian ont récusé de telles allégations, mais se sont gardés toutefois de clarifier leur position et de préciser si Erevan serait disposé à défendre le droit à l’auto-détermination des Arméniens du Karabagh dans les négociations annoncées sur un traité de paix durable avec Bakou. Comme le processus de négociations relatif au traité de paix, qui n’aurait guère avancé selon les autorités arméniennes, celui, parallèle, sur la démarcation de la frontière arméno-azérie, qui semble mieux engagé, les groupes de travail ad hoc arménien et azéri s’étant réunis mercredi sur une section de la frontière commune, se poursuit sous arbitrage européen. Ce qui a suscité une fois encore les critiques de la Russie, qui a rappelé jeudi, par la voix de la porte-parole du Kremlin, que la Russie était à l’initiative de ce processus dont l’Union européenne chercherait à s’approprier les fruits. Devant les députés rassemblés mercredi dans l’enceinte d’un Parlement dont des manifestants de l’opposition avaient bloqué l’accès, comme celui d’ailleurs d’autres instances gouvernementales à Erevan, quelques heures auparavant, Pachinian avait justifié sa politique, tout en affirmant que la campagne de “ désobéissance civile” lancée par les principales forces d’opposition du pays trois semaines avant n’avait pas été en mesure d’obtenir le soutien de l’opinion. “Ce n’est plus contre les autorités, c’est contre le peuple”, a déclaré le premier ministre, en dénonçant les désordres publics causés par les manifestants dont les actions consistant à bloquer les artères de la capitale et l’accès aux différents ministères sont présentées comme une nuisance dont le peuple arménien serait la première victime. “Ils [les forces de l’opposition] ont la logique suivante : ‘Vous ne nous rejoignez pas, alors vous devrez passer plus de temps dans les embouteillages, nous vous ferons subir davantage de nuisances’, s’est exclamé le premier ministre arménien, développant un argumentaire convenu propre aux pouvoirs en place face à des grèves ou des manifestations, lors d’une séance de questions au gouvernement dans le Parlement. Les forces de police avaient dégagé les abords du Palais présidentiel et de l’immeuble attenant du Conseil de sécurité nationale, dont les militants de l’opposition avaient également bloqué les entrées, trois heures durant, lorsque Pachinian s’est adressé aux députés. Les forces anti-émeute avaient dû utiliser la force pour repousser des manifestants qui tentaient d’escalader les grilles du palais présidentiel. Son occupant, le président Vahagn Khachaturian, qui avait été placé à ce poste essentiellement protocolaire en début d’année par un vote du Parlement contrôlé par le parti de Pachinian, ne se trouvait pas dans cet édifice de style néoclassique datant de l’ère soviétique assiégé par les manifestants. Il se trouvait à Davos, en Suisse, où il participait au Forum économique mondial.

