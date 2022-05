Le Premier ministre arménien et le président du Monténégro a discuté à Erévan des questions liées au développement de la coopération économique

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a reçu ce jeudi 26 mai une délégation du Monténégro conduite par le président monténégrin Milo Djukanovic, arrivé hier soir en Arménie pour une visite officielle.

Un responsable du bureau du Premier ministre arménien a déclaré qu’il accueillait les invités dans la capitale Erevan, a noté le Premier ministre. « Nous attachons une grande importance aux relations avec le Monténégro. Je suis convaincu que votre visite donnera un nouvel élan au développement ultérieur de nos relations. J’ai été heureux de constater qu’en fait, il existe des relations anciennes entre nos capitales, en 1978, un protocole d’accord a été signé entre nos capitales. J’espère que dans ce nouvel environnement, lorsque nos pays auront d’autres indépendances, nous pourrons développer correctement les relations interétatiques et approfondir les relations économiques. Certes, nous n’avons pas grand-chose à nous vanter aujourd’hui. Cher Monsieur le Président, Chers Collègues, Je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans notre capitale et je suis sûr que vous passerez une bonne et impressionnante visite. »

A son tour Milo Djukanovic a remercié pour l’accueil chaleureux de l’Arménie. « Je suis très heureux d’être ici, car comme je l’ai expliqué au ministre de l’Economie, le maire d’Erevan, j’ai pu venir ici de Belgrade avec le programme d’échange Titograd et Erévan et passer du temps à Erevan. J’ai de très bons souvenirs. Malheureusement, pendant cette période je n’ai pas eu l’occasion de venir dans votre beau pays, je suis content d’être ici. Comme vous l’avez dit, la première coopération a eu lieu lorsque nos pays faisaient partie d’États plus grands, l’Union soviétique et la Yougoslavie. Maintenant, nous sommes dans une nouvelle réalité politique, nous sommes des États indépendants, je crois que nous sommes tous les deux intéressés et capables d’approfondir cette coopération. Le Monténégro est un petit pays և Je pense que les petits pays peuvent en avoir besoin de manière plus urgente ou peuvent être plus actifs politiquement. Notre principal objectif en matière de politique étrangère est l’intégration européenne, euro-atlantique. Bien sûr, nous suivons ce qui se passe dans votre région, nous voulons également avoir une coopération étroite avec la région eurasienne, car il existe déjà des relations traditionnelles entre nos pays. »

Selon le bureau du Premier ministre arménien, les interlocuteurs arméniens et monténégrins ont discuté des questions liées au développement de la coopération dans les domaines de l’économie, en particulier, les technologies de l’information, le tourisme, l’agriculture. Les parties ont exprimé leur intérêt à faire des efforts pour élargir les liens commerciaux, le chiffre d’affaires commercial et faciliter la mise en œuvre de programmes d’investissement conjoints.

Nikol Pachinian et Milo Djukanovic ont échangé des vues sur les processus en cours dans le Caucase du Sud. Le Premier ministre arménien a présenté la position de la partie arménienne sur le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh.

Source Armenpress.

Krikor Amirzayan