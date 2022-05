Le président du Monténégro s’est rendu au mémorial du génocide à Erévan et rendu hommage à la mémoire des victimes du génocide arménien

Le président du Monténégro Milo Djukanovic, qui est arrivé en Arménie aujourd’hui en visite officielle, accompagné du maire d’Erevan Hrachya Sargsyan, a visité le mémorial du génocide arménien de Tsitsernakaberd à Erévan et a déposé une gerbe au monument aux victimes du génocide et a déposé des fleurs devant la flamme éternelle.



Le président du Monténégro a également planté un arbre dans l’allée du mémorial, puis a visité le Musée-Institut du génocide arménien. Il y a pris connaissance de l’exposition et a inscrit quelques mots dans le livre d’or placé à l’honneur des invités du musée.

Krikor Amirzayan