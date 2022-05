Le couple Aliev en visite en Artsakh occupée

Aujourd’hui 26 mai, le président azéri Ilham Aliev et son épouse Mehriban Aliev ont visité les territoires occupés de l’Artsakh, en particulier les régions de Varanda (Fizouli) et de Jrakan (Jabraïl), rapporte le site minval.az.

Aliev s’est rendu sur les chantiers de construction de la route relant Horadiz-Jrakan-Kovsakan (Zangelan) -Aghband à Varanda. Il a également participé à la cérémonie d’inauguration de l’unité de centrale hydroélectrique de Jabraïl d’une puissance de 330/110 kilowatts propriété de « Azerenergy ».

Puis le couple Aliev est arrivé dans la région de Kovsakan (Zangelan), où il a observé les travaux de construction d’une mosquée et de l’aéroport international de Kovsakan. Source Tert.am

Krikor Amirzayan