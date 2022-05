Reprise du spectacle Electre des bas-fonds

Pendant la tournée du Théâtre du Soleil au TNP de Villeurbanne avec L’île d’or au mois de juin, les clefs de la grande nef seront confiées à Simon Abkarian et à la Compagnie des 5 Roues pour la reprise d’Électre des bas-fonds, du 10 juin au 15 juillet 2022.

Créé à la Cartoucherie en septembre 2019, le spectacle a reçu un accueil éclatant de la part du public avant de connaître une très belle tournée, et d’être justement récompensé (3 Molières, 2 Prix du Syndicat de la critique et le Prix Théâtre SACD…)

Ce spectacle réunit plus de vingt comédien(ne)s, danseuses, musiciens, chanteur(se)s, autour du mythe d’Électre, que Simon Abkarian a voulu réécrire comme une fable, en laissant la parole aux femmes. Il y a un un changement dans la distribution : le personnage d’Oreste est aujourd’hui interprété par Eliot Maurel, un jeune acteur de talent, neveu de Julien Maurel qui a été membre de la troupe du Soleil et a joué dans les Shakespeare.



Crédit Frederic Ferranti

LE PROJET DECRIT PAR ABKARIAN

Bien sûr, il y a Euripide et Sophocle, bien sûr il y a Eschyle. J’aurais pu travailler sur l’une de ces pièces qui sont des chefs d’œuvres absolus. J’ai choisi d’écrire ma version car je veux raconter cela comme on raconte une fable.

Une fable à l’envers

C’est la fête des morts.

Une fête de théâtre, une fête imaginée ; une vraie fête donc.

Les hommes jouent les femmes,

Les femmes jouent les hommes.

La fille veut être fils.

Le pauvre provoque le puissant.

Le laid se rit du beau.

L’histoire

Nous sommes dans le quartier le plus pauvre d’Argos. C’est le premier jour du printemps, on y célèbre la fête des morts, prostituées, serveuses, esclaves, les femmes se préparent pour le grand soir. Les meilleurs musiciens sont là. La fête va se refermer comme un piège sur Clytemnestre et son amant Egisthe. À force de prières, Électre a fait revenir le frère vengeur, Oreste.



crédit Frederic Ferranti

Durée : 2h30

Ecriture et mise en scène : Simon Abkarian

Pièce pour 14 comédiennes- danseuses et 5 comédiens-danseurs.

Sparos et Mr Loyal : Simon Abkarian

Clytemnestre : Catherine Schaub Abkarian

Kilissa la nourrice aveugle : Maral Abkarian

Trio des Howlin’jaws : Contrebasse chant : Djivan Abkarian, guitare chœurs :

Lucas Humbert, batterie chœurs : Baptiste Léon

Electre : Aurore Fremont

Oreste : Eliot Maurel

Pylade : Victor Fradet

Chrysothémis : Choreute Rafaela Jirkovsky (en alternance avec Chloé Astor)

Choreute et Hélène : Christina Galstian Agoudjian

Choreute Fantôme d’Iphigénie : Chouchane Agoudjian

Choreute, Coryphée de danse : Nathalie Le Boucher

Choreute : Annie Rumani

Coryphée chef de Chœur : Frédérique Voruz

Coryphée Choreute : Nedjma Merahi

Deuxième Mr Loyal Fantôme Agamemnon : Laurent Clauwaert

Egisthe : Olivier Mansard

Chanteuse Choreute : Maud Brethenoux

Choreute : Suzana Thomaz

Choreute Jumelle : Anais Ancel (en alternance avec Chloé Astor) et Manon

Pélissier

Musique composée et interprétée par le trio des Howlin’ Jaws

Dramaturgie et collaboration artistique : Pierre Ziadé ǀ Assistant à la mise en

scène : Arman Saribekyan ǀ Création lumière : Jean-Michel Bauer et Geoffroy

Adragna ǀ Création musicale : Howlin’ Jaws : Djivan Abkarian, Baptiste Léon,

Lucas Humbert ǀ Création collective des costumes sous le regard de Catherine

Schaub Abkarian ǀ Création décor : Simon Abkarian et Philippe Jasko

ǀ Chorégraphies : la troupe ǀ Répétitrices : Nedjma Merahi, Christina Galstian

Agoudjian, Catherine Schaub Abkarian, Nathalie Le Boucher, Annie Rumani

ǀ Préparation physique : Nedjma Merahi, Annie Rumani, Maud Brethenoux,

Nathalie Le Boucher ǀ Préparation vocale : Rafaela Jirkovsky ǀ Création et régie

son : Ronan Mansard ǀ Régie plateau : Philippe Jasko ǀ Chef

constructeur : Philippe Jasko, avec l’aide de la troupe ǀ Habilleuse : Micha

Liebgott.

Les photographies du spectacle sont l’œuvre d’Antoine Agoudjian