Les jeunes Arméniens se distinguent !

La GYMNASIADE scolaire 2022 (les Jeux avant les Jeux 2024) s’est déroulée en région Normandie sous l’égide de l’ISF, fédération internationale du sport scolaire : elle a regroupé plus de 3500 athlètes pour 64 nations. L’Arménie était présente à cet évènement qui associe le compétitif, le culturel et l’éducatif. Nos athlètes Arméniens ont brillé en LUTTE.

LUTTE LIBRE Garçons

GRYGORYAN NAREK OR en 80 kg

LUTTE GRECO ROMAINE :

GALSTYAN TIGRAN OR en 48 kg

GEVORGYAN ARMEN OR en 51 kg

TERTERYAN GASPAR OR en 60 kg,

VARDERESYAN ARARAT ARGENT en 71kg,

VOSKANYAN GRISHA ARGENTen 92 kg,

HOVAHNNISYAN VAHE BRONZE en 65 kg

Edouard ANDREASSIAN

Professeur agrégé EPS HC, directeur national adjoint de l’UNSS