Dans la région de Vayots Dzor, un ours a attaqué un homme, l’a griffé, mordu, puis blessé à la tête

Le site Shamshyan.com informe que le 14 mai, une situation d’urgence s’est produite dans la région de Vayots Dzor.

Vers 11h30, un ours a attaqué Samvel Lonyan, 67 ans, dans une zone appelée « Shorali » dans le village de Shatin de la commune de Yeghegis, dans la région de Vayots Dzor.

L’homme blessé a été transporté au centre médical « Yeghegnadzor » avec des lésions corporelles, où il a reçu les premiers soins, puis a été emmené au centre médical « Erebuni » de la capitale arménienne.

Le malheureux a affirmé que l’ours griffait et mordait, puis causait des blessures à la tête, au visage et aux membres supérieurs.

Selon la source, Samvel Lyonyan ramassait des cornes lorsque l’ours l’a soudainement attaqué et une bagarre a commencé entre lui et l’ours.

