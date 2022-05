Joe Biden s’est dit prêt à soutenir l’intensification des contacts entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Les États-Unis sont prêts à aider à intensifier les contacts diplomatiques entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan a indiqué dans le message de félicitations du président américain Joe Biden au président azéri Ilham Aliev à l’occasion du jour de l’indépendance.

Biden a noté qu’il existe maintenant une opportunité de construire la paix locale dans le Sud-Caucase. « Les États-Unis sont prêts à aider à intensifier les relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et à aider l’Azerbaïdjan à développer des liens économiques, de transport et interpersonnels qui conduiront à la prospérité des régions du Caucase et de la Transcaspienne » indique le message de félicitations.

Biden a appelé l’Azerbaïdjan à prendre des mesures ciblées dans les domaines de la gouvernance démocratique et de la réforme pour protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Source Armenpress.