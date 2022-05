Les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et de Serbie ont discuté de questions d’agenda régional et international

Dans le cadre de la 132e session ministérielle du Conseil de l’Europe à Turin, le 20 mai, le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan a rencontré son homologue serbe Nikola Selakovic. Le ministère des Affaires étrangères d’Arménie informe que les ministres ont noté avec satisfaction la dynamique positive du développement des relations bilatérales, ont exprimé leur volonté de promouvoir les relations arméno-serbes basées sur des liens historiques et amicaux.

Ils ont échangé des vues sur la coopération internationale dans le cadre du Conseil de l’Europe notamment.

Des questions d’ordre du jour régional et international d’intérêt mutuel ont également été discutées.

Ararat Mirzoyan a présenté la position de l’Arménie sur l’établissement de la paix et de la stabilité régionales et le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh. Ils ont également abordé des questions humanitaires, en particulier la nécessité de rapatrier les prisonniers de guerre et autres détenus arméniens, et de protéger le patrimoine culturel et religieux arménien dans les territoires sous contrôle de l’Azerbaïdjan.

Le ministre arménien des Affaires étrangères a présenté à son homologue serve les détails du processus de normalisation des relations arméno-turques. Source Armenpress.

Krikor Amirzayan