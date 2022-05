Le Catholicos Karékine II a reçu à Sainte-Etchmiadzine le président de la Lituanie Gitanas Nauseda

Vendredi 20 mai, Sa Sainteté Karekin II, Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens, a reçu au Saint-Siège d’Etchmiadzine, Gitanas Nauseda, le Président de la Lituanie, qui effectuait une visite officielle en Arménie de deux jours en Arménie.

La ministre de la Santé d’Arménie, Anahit Avanesyan et les ambassadeurs des deux pays étaient présents à la réunion.



Le Catholicos Karékine II a salué la visite du Président de la Lituanie en Arménie, ainsi qu’au Saint-Siège d’Etchmiadzine, puis a présenté la mission de préservation nationale de l’Église arménienne dans la vie du peuple arménien. Sa Sainteté a noté avec satisfaction que les liens d’amitié et de coopération entre l’Arménie et la Lituanie continuent de se renforcer.

Se référant à la situation difficile dans la région, Sa Sainteté a exprimé sa préoccupation face à l’agression en cours contre l’Arménie par l’Artsakh, la destruction du patrimoine culturel arménien dans les territoires sous son contrôle azéri, la prévention de la politique condamnable de l’Azerbaïdjan et de la nécessité d’efforts pour contrer ces faits, de la part de la communauté internationale dans la protection des droits de l’homme.

A son tour, l Président de la Lituanie, Gitanas Nauseda, a remercié Sa Sainteté pour l’accueil chaleureux, évoquant le rôle de la foi chrétienne dans la vie des deux peuples. Le président lituanien a souligné la nécessité d’œuvrer pour la paix et la stabilité dans la région.

Au cours de la conversation, Sa Sainteté a exprimé sa gratitude au président lituanien pour son soutien à l’Arménie pendant la guerre d’Artsakh, dans la période d’après-guerre, ainsi que pour son attitude bienveillante envers la communauté arménienne de Lituanie. Parlant des défis internes et externes auxquels le pays actuel est confronté, Sa Sainteté a exprimé sa confiance que le peuple arménien, par la miséricorde de Dieu, avec sa foi et sa persévérance, surmontera cette épreuve difficile, toutes les difficultés existantes. Radiolur.

Krikor Amirzayan