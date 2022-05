Ravie de rencontrer @davidlisnard, Maire de @villecannes et Président de l’@l_amf. Échanges très intéressants sur les liens d’amitié forts qui unissent Cannes et le peuple arménien, ainsi que la situation autour du #HautKarabagh et les questions d’actualité internationale. 🇫🇷🇦🇲 pic.twitter.com/TwTCyoEIM5

— Hasmik Tolmajian (@tolmajian) May 20, 2022