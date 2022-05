Arrestation de deux opposants turcs

Suite au chantage exercé par Erdogan contre la Suède et la Finlande, la Cour fédérale de justice d’Allemagne a émis un mandat d’arrêt à l’encontre de trois exilés politiques turcs pour appartenance présumée à une « organisation terroriste étrangère ».

Selon DW Turkish, Özgül E. et İhsan C., détenteurs de passeports turcs, et Serkan G., détenteur d’un passeport allemand, seront jugés pour leur appartenance au Parti révolutionnaire de libération du peuple-Front (DHKP-C).

Le parquet fédéral a annoncé que Özgül E. avait été arrêté à Heidelberg le 16 mai, Serkan K. à Hambourg le 17 mai et İhsan C. à Bochum le 18 mai.

Selon les déclarations du ministère public fédéral, l’organisation de concerts, la collecte de dons et la publication d’un bulletin d’information hebdomadaire constituent les activités politiques courantes des trois exilés en Allemagne.

Ces détentions interviennent juste après les appels répétés du président turc Recep Tayyip Erdoğan à la Suède et à la Finlande pour l’extradition des « terroristes » des pays en question.