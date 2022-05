Spectacle pour les 20 ans de l’école Vanouch Khanamirian

C’est au Palais des Congrès de Marseille, que la JAF célèbrera, le 27 mai prochain, le vingtième anniversaire de son école de danse.

Un spectacle unique et exceptionnel qui réunira sur une même scène les 130 élèves de l’école, les 40 danseurs de la troupe Araxe et les 140 anciens diplômés de l’école.

Précédée de la troupe d’enfants Aragatz créée en 1972, l’école de danse Vanouch Khanamirian voit le jour en 2000. L’ambition de la création de cette structure s’appuie sur plusieurs leviers : mettre en place un enseignement qualifié et reconnu ; pérenniser et renforcer le lien avec les grands artistes et institutions d’Arménie, dépositaires de ces arts majeurs ; créer un vivier de jeunes artistes appelés à devenir eux-mêmes des ambassadeurs de leur culture. Cette vision ambitieuse est portée par le président de l’époque, Pascal Chamassian.

Sauvegarde de l’identité

La personnalité du parrain de l’école, Vanouch Khanamirian, lui confère aussi d’emblée, un devoir d’exigence et de qualité. Homme de transmission, il honorera chaque année l’invitation de l’association, en faisant le voyage d’Arménie pour remettre en main propre, le diplôme de fin de cycle aux élèves terminant le cursus. La directrice de l’école depuis l’origine, Marion Chamassian, accompagnée de son équipe de 5 professeurs Marine Mouradian, Lilit Manukyan, Marie Aidin, Lena Arzoumian et Stephane Avedisian, encadrent les enfants 2 fois par semaine. Agés de 5 à 17 ans, les jeunes sont répartis en 8 niveaux. Des stages en France ou en Arménie sont organisés pour permettre aux plus grands de l’école de perfectionner leurs connaissances, notamment lors de séjours d’été à l’École nationale de chorégraphie d’Erevan.

Aujourd’hui, 90 % des effectifs de la troupe Araxe sont issus du centre de formation. 20 ans après, le pari est réussi pour la Jaf. Celui d’installer durablement son école dans le paysage local et national, comme une plate-forme immergée au sein de son centre culturel, ouverte sur la cité. Reste à écrire les 20 prochaines années, au moins… L’enjeu est celui de la sauvegarde d’une identité riche, pour un peuple mutilé et déraciné par un génocide. Grâce à la Culture, ces générations de jeunes, apportent des preuves de vie éclatantes. Longue vie à l’école Vanouch Khanamirian !

Paul Nazarian