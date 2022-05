Sacrées sanctions

Quatre jours après l’invasion de l’Ukraine, le 28 février 2022, les États-Unis et l’Europe intensifiaient les sanctions contre la Russie. Le 1er mars, notre ministre de l’Économie et des Finances, M. Bruno Le Maire, expliquait les motifs de ces mesures : « Nos sanctions sont d’une efficacité redoutable. […] Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l’effondrement de l’économie russe. » Deux mois après cette martiale déclaration, il conviendrait d’évaluer les effets dévastateurs de ces mesures punitives sur l’économie moscovite.

En tête de sa liste, (...)