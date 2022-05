Le ministre arménien des Affaires étrangères demande au Conseil de l’Europe de soutenir la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

La 132e session ministérielle du Conseil de l’Europe s’est tenue le 20 mai,à Turin. Ararat Mirzoyan, ministre des Affaires étrangères de la République d’Arménie, est intervenu pour Conseil de l’Europe de soutenir la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Extraits de son discours.

"Honorable Ministre Di Maio,

Honorable Secrétaire général,

Distingués collègues,

Nous savons, grâce à l’expérience de l’Arménie, quel rôle remarquable le Conseil de l’Europe peut jouer pour aider les pays à mettre en place des institutions et des systèmes démocratiques solides. Cette année, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a adopté une résolution sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Arménie, dans laquelle l’APCE constate les progrès marqués de l’Arménie dans son développement démocratique. Et l’un des exemples les plus brillants de ces progrès a peut-être été les élections législatives anticipées de l’été dernier, au cours desquelles les citoyens arméniens ont une fois de plus prouvé leur dévotion et leur engagement envers les valeurs de la démocratie et des droits de l’homme.

Chers collègues,

Nous assistons aujourd’hui à l’effondrement imminent de l’architecture de sécurité, qui n’a certainement pas commencé tout récemment, au cours des deux derniers mois.

Nous avons ressenti l’éclatement du multilatéralisme, la fissure des institutions internationales et le non-respect des règles fondamentales il y a moins de deux ans lorsque l’Azerbaïdjan, violant le principe de non-recours à la force, a déclenché une guerre contre le Haut-Karabakh et sa population.

Un an et demi s’est écoulé depuis ces moments horribles, et l’Azerbaïdjan prétend que la question du Haut-Karabakh est résolue et qu’il est prêt pour la paix.

Je pourrais paraître naïf, mais si c’est vrai, pourquoi nous luttons encore pour les droits des prisonniers de guerre et des détenus et pour leur libération immédiate et leur rapatriement. Pourquoi luttons-nous encore pour les droits culturels des personnes et la démolition politique du patrimoine culturel arménien sous contrôle azerbaïdjanais ? Pourquoi luttons-nous pour le droit des enfants à recevoir une éducation de qualité alors que leurs écoles sont fréquemment sous le feu des armes ? Pourquoi luttons-nous pour le droit des gens à avoir un niveau de vie de base dans leurs maisons alors que le seul gazoduc est coupé ?

Je pourrais continuer à donner de nouveaux exemples mais, pour être bref, pourquoi nous luttons pour faire comprendre à l’Azerbaïdjan que le Haut-Karabakh n’est pas seulement un morceau de territoire, mais un peuple dont la dignité doit être respectée.

Et chers collègues, comme la dévotion aux droits de l’homme nous a tous réunis ici, cette question nous concerne tous.

Le gouvernement arménien est engagé dans les efforts visant à apporter la paix et la prospérité à la région et a réitéré à de nombreuses reprises sa volonté d’entamer immédiatement des négociations véritables et constructives sur la normalisation des relations avec l’Azerbaïdjan.

Et à cet égard, la coprésidence du Groupe de Minsk de l’OSCE a un rôle clé à jouer pour faire avancer le processus de paix. Mais nous sommes fermement convaincus que le Conseil de l’Europe devrait également, dans le cadre de son mandat, soutenir activement ce processus.

Chers collègues,

Je conclurai en disant que le besoin de paix et de stabilité se fait sentir depuis longtemps dans notre région.

Je vous remercie.