Ararat Mirzoyan, a rencontré la ministre norvégienne des affaires étrangères, Anniken Huitfeldt

Réunion des ministres des affaires étrangères d’Arménie et de Norvège

Le 20 mai, en marge de la 132e session du Comité des ministres des affaires étrangères du Conseil de l’Europe, le ministre arménien des affaires étrangères,

Les interlocuteurs ont abordé les questions liées à l’agenda bilatéral, en soulignant à cet égard la nécessité d’efforts conjoints pour utiliser pleinement le potentiel existant dans les domaines politique, économique et autres. Dans le cadre de la promotion des relations arméno-norvégiennes, ils ont souligné l’importance de multiplier les visites à différents niveaux, notamment les visites de haut niveau entre l’Arménie et la Norvège.

Les parties ont également évoqué les réformes démocratiques mises en œuvre en Arménie. À cet égard, il a été souligné que les élections législatives anticipées qui ont eu lieu en juin 2021 ont respecté les normes internationales les plus élevées.

Ararat Mirzoyan et Anniken Huitfeldt ont échangé leurs points de vue sur la situation dans le Caucase du Sud.

Le ministre Mirzoyan a présenté les questions humanitaires urgentes résultant de la guerre de 44 jours, en particulier, la nécessité de rapatrier les prisonniers de guerre et les civils arméniens détenus en Azerbaïdjan. Il a souligné la nécessité pour la communauté internationale de prendre des mesures adéquates pour répondre pleinement aux problèmes humanitaires que rencontre la population du Haut-Karabakh.

Au cours de la réunion, le ministre arménien des Affaires étrangères a également informé son homologue des derniers développements liés au processus de règlement entre l’Arménie et la Turquie.