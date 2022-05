Le ministère grec des Affaires étrangères a indiqué vendredi avoir effectué une « démarche de protestation » auprès de la Turquie à la suite de « la violation sans précédent de la souveraineté grecque par deux avions de chasse turcs ».

Sur ordre du ministre Nikos Dendias, « le secrétaire général du ministère Themistoclès Demiris a effectué une démarche de protestation auprès de l’ambassadeur turc à Athènes » après que « deux avions de la chasse turque ont pénétré illégalement dans l’espace aérien grec », a indiqué un communiqué ministériel.

Les avions turcs se sont approchés du port d’Alexandroupolis, situé près de la frontière greco-turque dans le nord-est de la Grèce, « à une distance de seulement 2,5 miles nautiques », selon ce texte.

Le ministère qualifie cette action « d’une escalade claire de la provocation turque » qui « viole les règles fondamentales du droit international » en portant atteinte à la cohésion de l’OTAN et constituant une menace évidente pour l’Union européenne à un moment critique".

Alexandroupolis est « un port-clef pour le transfert de forces de l’Otan », rappelle le ministère qui va informer sur cet incident ses alliés et partenaires, l’UE, l’OTAN et l’ONU.

Voisins et alliés au sein de l’Otan, Athènes et Ankara maintiennent toutefois une relation traditionnellement conflictuelle qui s’est envenimée ces dernières années, en raison de tentatives turques de forages en Méditerranée orientale.

Athènes ne cesse de dénoncer son voisin pour des violations de son espace aérien par des avions de la chasse turque.

Athènes, AFP