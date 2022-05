L’infiltration meurtrière azérie en Artsakh en 2014 a été ordonnée personnellement par le vice-Premier ministre Ali Hasanov, admet le saboteur

Les deux saboteurs azerbaïdjanais qui étaient entrés en Artsakh en 2014 et avaient assassiné un jeune de 17 ans et un soldat ont avoué qu’ils agissaient sur les ordres du vice-Premier ministre azéri de l’époque, Ali Hasanov.

Les saboteurs Shahbaz Guliyev et Dilham Askerov, lourdement armés, sont entrés illégalement dans le Karvajar d’Artsakh le 29 juin 2014. Ils ont kidnappé et assassiné Smbat Tsakanyan, 17 ans, un résident arménien de Karvajar. Guliyev et Askerov avaient un troisième complice, Hasan Hasanov, qui a été abattu lors d’un affrontement armé avec les forces de sécurité d’Artsakh. Hasanov a tué un militaire arménien, le major Sargis Abrahamyan, et grièvement blessé une femme civile - Karine Davtyan - sur l’autoroute Vardenis-Martakert.

Askerov et Guliyev ont finalement été appréhendés par les forces de sécurité d’Artsakh. Un tribunal d’Artsakh a condamné Askerov à la prison à vie, tandis que Guliyev a été condamné à 22 ans de prison.

Tous deux niaient les accusations et leur récit sur la façon dont ils sont apparus en Artsakh était qu’ils voulaient « visiter la tombe des membres de leur famille ».

Dans le cadre des conditions de la déclaration trilatérale du 9 novembre 2020, Askerov et Guliyev ont été remis à l’Azerbaïdjan dans le cadre d’un échange de prisonniers.

Dans une interview en direct du 18 mai 2020 avec la télévision azérie Xural, Guliyev a admis qu’ils avaient été envoyés à Karvajar sur ordre du vice-Premier ministre azerbaïdjanais Ali Hasanov.

« Nous avons été envoyés à Karvajar depuis le bureau d’Ali Hasanov. Ils nous ont donné des armes, des grenades et nous ont envoyé. Ils nous ont appelés et nous ont dit « l’État a besoin de vous ». Au départ, ils voulaient m’envoyer seul. J’ai dit « Dilham connaît mieux ce territoire ». A cette époque, Dilham avait des problèmes avec la police de Shamkir. Il a été libéré de prison et l’a forcé à m’accompagner », a déclaré Guliyev.