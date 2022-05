La démocratie est un instrument clé de garantie et de préservation de la souveraineté et de l’indépendance de l’Arménie

La démocratie est l’instrument clé pour garantir et préserver la souveraineté et l’indépendance de l’Arménie, a déclaré vendredi le Premier ministre arménien Nikol Pachinian lors d’un discours au Forum de la démocratie arménienne.

Il a déclaré que la tâche du gouvernement est de prouver la capacité de la démocratie à assurer la sécurité intérieure et extérieure du pays.

« Il est très important de façonner et de discuter de l’agenda de la paix en termes d’implication des citoyens dans la prise de décision clé. Il est important que les citoyens reçoivent des informations complètes et appropriées afin qu’ils soient suffisamment informés lors de la prise de décisions », a-t-il déclaré. Le Premier ministre a déclaré qu’aujourd’hui, il est important de s’unir et de conduire l’Arménie vers la paix.

« La poursuite de notre mission démocratique est la mission de paix, qui est beaucoup plus difficile et demande plus d’efforts et de volonté », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que selon une série de rapports internationaux, publiés en 2021, la République d’Arménie est passée de l’autoritarisme électoral à la démocratie électorale et est entrée dans la ligue supérieure de la démocratie.

« C’est un changement des plus importants car cela signifie que l’Arménie est passée de la 1re et 2e ligue de la démocratie à la ligue supérieure », a-t-il ajouté.

Pachinian a déclaré que la démocratie est la principale marque internationale de l’Arménie. Selon lui, la principale institution de la démocratie en Arménie est le citoyen qui est aujourd’hui le principal garant de la démocratie.

Le Premier ministre a souligné qu’après la guerre de 44 jours dans la zone de conflit du Haut-Karabakh en 2020, l’Arménie a traversé de grands troubles et que ce sont les citoyens qui ont empêché la destruction de l’État, la perte de la souveraineté et de l’indépendance du pays.

« Il y a des questions importantes auxquelles nous devons répondre : la démocratie est-elle capable de protéger et de préserver la sécurité, la souveraineté et l’indépendance du pays », a-t-il déclaré.

Selon Pachinian, l’un des plus grands défis de l’Arménie aujourd’hui est le manque de réformes du système judiciaire, à cause duquel les autorités actuelles du pays sont critiquées.

« Nous pensons que cette critique est objective et juste, et nous nous critiquons nous-mêmes. Mais, d’un autre côté, nous connaissons les problèmes qui existent. Nous sommes déterminés à suivre cette voie et nous devons être cohérents », a-t-il déclaré.

Le forum s’est déroulé sur fond d’action de protestation de l’opposition devant l’hôtel Marriot, le lieu de l’événement.

Aram Vardevanian, un député de l’opposition de l’alliance Hayastan, a déclaré que les participants avaient été autorisés à entrer selon une liste pré-préparée, qui ne comprenait aucune personnalité de l’opposition. Les journalistes n’étaient pas non plus autorisés à entrer dans l’hôtel.