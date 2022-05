Le Premier ministre arménien et le président lituanien soulignent la nécessité d’un règlement du conflit du Haut-Karabagh sous la direction des coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE

Ce vendredi 20 mai, le Premier ministre Nikol Pachinian a reçu le président de la Lituanie, Gitanas Nauseda, arrivé hier soir en Arménie pour une visite officielle de deux jours.

Lors de la réception Nikol Pachinian a affirmé dans son discours :

"Cher monsieur le président,

Chers collègues,

Bienvenue en Arménie et votre visite dans notre pays. Je me souviens chaleureusement de ma dernière visite en Lituanie, où nous avons entamé un dialogue très important qui doit se poursuivre. Je pense que nous devrions essayer d’utiliser cette visite pour intensifier nos relations bilatérales. Vous accueillir en visite officielle dans notre pays est un très bon signe, nous pouvons dire que nos visites et relations bilatérales ont acquis une certaine dynamique, que nous devons entretenir.

Merci de nous rendre visite, de nous soutenir et de promouvoir le développement ultérieur de la relation. Je pense que nous discuterons de nos relations bilatérales sur un large éventail de questions liées à l’ordre du jour de la situation internationale et régionale. Je serai heureux d’entendre vos évaluations և points de vue sur la situation actuelle, nos relations bilatérales, les développements internationaux և, bien sûr, également sur notre situation régionale. Merci et soyez le bienvenu. ”

Le président de la Lituanie a à son tour a affirmé :

"Cher Monsieur le Premier Ministre,

Tout d’abord, je voudrais vous remercier pour l’accueil chaleureux que j’ai ressenti dans toutes les structures, à commencer par la résidence présidentielle, maintenant avec vous au gouvernement. Je pense qu’il y a deux sujets qui sont très importants. L’un, comme vous l’avez mentionné, concerne les relations bilatérales entre nos pays. Vous avez mentionné votre visite, dont je me souviens très bien, l’automne dernier à Vilnius, և ma tâche est maintenant de donner un nouveau souffle à nos relations dans les domaines économique, culturel et éducatif. C’est pourquoi je ne suis pas venu seul. Non seulement mes conseillers m’accompagnent, mais ma délégation comprend également les sous-ministres des Transports et de l’Agriculture.

Il est tout à fait possible de trouver des endroits sur le marché où nous pouvons vraiment travailler, je pense que, étant donné que la Lituanie évolue vers une économie à plus forte valeur ajoutée, il y aura de nouveaux domaines d’intérêt mutuel, tels que la biotechnologie, la finance, l’information et de la communication, des technologies qui se développent très rapidement dans notre pays et représentent un pourcentage important du PIB. »

Les interlocuteurs ont discuté de l’agenda des relations arméno-lituaniennes et des perspectives de développement. Nikol Pachinian a réitéré le soutien de la Lituanie à la démocratie arménienne, en réponse à quoi Gitanas Nauseda a réaffirmé la volonté de la Lituanie de continuer à soutenir la voie démocratique de l’Arménie, le programme de réforme du gouvernement. Les parties ont réaffirmé leur volonté d’approfondir la coopération mutuellement bénéfique dans les domaines économique, technologique, éducatif et culturel.

Les parties ont échangé des vues sur la situation et les développements régionaux.

Le Premier ministre arménien a présenté les positions de l’Arménie sur la démarcation de la frontière arméno-azérie, le règlement du conflit du Haut-Karabagh, le déblocage des voies de communication. Nikol Pachinian a fait référence aux accords conclus à la suite des réunions médiatisées par les partenaires internationaux, soulignant que l’Arménie est guidée par l’agenda de paix, mais que ce processus ne peut pas être unilatéral. Dans ce contexte, le Premier ministre a utilisé le soutien de la communauté internationale - la réponse ciblée aux actions visant à déstabiliser la région.

Gitanas Nauseda a noté que la paix, la stabilité et la croissance économique sont d’intérêt commun pour les pays de la région, la Lituanie et l’Union européenne, et que la Lituanie continuera à contribuer à l’établissement du dialogue, de la stabilité et de la prospérité régionaux.

Nikol Pachinian a remercié pour cette disponibilité et a salué les efforts de l’Union européenne, le président du Conseil européen Charles Michel, qui, avec les efforts d’autres partenaires internationaux, contribuent à la création d’une atmosphère de dialogue.

Les deux parties ont souligné la nécessité d’un règlement global du conflit du Haut-Karabagh sous les auspices des coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE. Les questions liées à la préservation du patrimoine spirituel et culturel arménien en Artsakh et l’implication de l’UNESCO dans ce processus ont également été abordées.

Le rôle de la démocratie pour répondre aux défis sécuritaires, protéger les droits de l’homme, l’état de droit, le succès des réformes sectorielles et assurer la croissance économique a été souligné. Le président de la Lituanie a noté que son pays a une certaine expérience, est prêt à partager avec l’Arménie, à échanger des informations. Le Premier ministre Nikol Pachinian a salué la proposition, notant que l’Arménie étudie l’expérience des pays avec un développement réussi. Source Tert.am

Krikor Amirzayan